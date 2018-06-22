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22 июня 2018, 09:55



Загранники подорожали. Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тысяч рублей.

Кроме того, закон предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта для граждан в возрасте до 14 лет: она вырастет с 1500 до 2500 рублей, если речь идет о документе с электронным носителем информации. Законом также устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Если свидетельство о госрегистрации ТС изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, госпошлина составит 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если оно делается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, составит 3 тыс. рублей. «Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.

Просмотров:162 Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении инициированный правительством закон, предусматривающий повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта с 3500 до 5000 рублей. Речь идет о документе, содержащем электронный носитель информации.Кроме того, закон предусматривает повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта для граждан в возрасте до 14 лет: она вырастет с 1500 до 2500 рублей, если речь идет о документе с электронным носителем информации.Законом также устанавливается размер госпошлины за госрегистрацию транспортных средств (ТС), в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность. Если свидетельство о госрегистрации ТС изготавливается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, госпошлина составит 1,5 тыс. рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, если оно делается из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, составит 3 тыс. рублей.«Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.