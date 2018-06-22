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22 июня 2018, 11:17



Накануне норильчане приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби.

Вчера в 22.00 в Норильске на площади Победы собралось более 50 человек. Руководящий состав городского отдела МВД, общественники и ветераны МВД, добровольные народные дружинники, ветераны пограничной службы, Росгвардии и другие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и зажгли Свечу памяти.

Просмотров:128 Всероссийская акция «Свеча памяти», ставшая ежегодной, проходит во всех городах-героях и городах воинской славы. Участники акции - представители общественных, ветеранских, молодежных, патриотических объединений и другие.Вчера в 22.00 в Норильске на площади Победы собралось более 50 человек. Руководящий состав городского отдела МВД, общественники и ветераны МВД, добровольные народные дружинники, ветераны пограничной службы, Росгвардии и другие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и зажгли Свечу памяти.