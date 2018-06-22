Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
22 июня 2018, 11:17

Накануне норильчане приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби.


Всероссийская акция «Свеча памяти», ставшая ежегодной, проходит во всех городах-героях и городах воинской славы. Участники акции - представители общественных, ветеранских, молодежных, патриотических объединений и другие.
Вчера в 22.00 в Норильске на площади Победы собралось более 50 человек. Руководящий состав городского отдела МВД, общественники и ветераны МВД, добровольные народные дружинники, ветераны пограничной службы, Росгвардии и другие почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания и зажгли Свечу памяти.

Просмотров:128
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 22 июня 2018 
15:46   Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков провели профилактическую беседу с военнослужащими 15:35   Опубликована программа главных мероприятий этого лета. Отмечать 65-летие города норильчане будут с 13 по 15 июля
14:12   Гостиница и ресторан народной кухни откроются в центре Норильска. 14:06   День памяти и скорби: норильчане возложили цветы к Вечному огню на площади Памяти героев.
13:42   Завтра отмечается официальная дата начала строительства Норильского комбината. 12:36   В канун Дня памяти и скорби ребята из норильской городской профильной школы в МБОУ «СШ № 3» совершили путешествие на остров Героев.
12:25   В Норильске выявлено 600 кг просроченного мяса. 12:17   В Норильске обновят более шести километров магистральных сетей. На летнюю программу ремонтов НТЭК направит 2,7 млрд рублей.
12:09   В Норильске проходит бесплатный семинар для представителей бизнеса. 11:53   1 июля в Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.
11:39   22 июня – День памяти и скорби. Во всех районах города сегодня проходят мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала ВОВ. 11:17   Накануне норильчане приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби.
09:55   Загранники подорожали. Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тысяч рублей. 09:47   С начала июня в Талнахе утонули ребенок и мужчина.
09:18   Севастопольская закрыта для автотранспорта. 09:14   Депутаты утвердили изменения в плане пассажирских перевозок.

 21 июня 2018 
18:53   ДМС за счет работодателя. Норникель запускает большую корпоративную программу по развитию добровольного медицинского страхования 18:44   Сегодня в Норильске на причале ЦАТК спустили на воду первые пять судов. В организации создан участок эксплуатации всего водного транспорта, принадлежащего подразделениям Заполярного филиала
18:26   Компанию «Арктик Палладий» создал «Норникель» для проекта с «Русской платиной» 17:27   «Норникель» восполняет выбывающие мощности на руднике «Октябрьский».
17:26   Средний балл по Норильску – 67. Обнародованы результаты ЕГЭ по русскому языку, который считается обязательным для получения аттестата. 17:19   Ремонт моста через Наледную пока откладывается. Зато мост возле ТЭЦ-1 введут в строй уже этой осенью.
17:05   В Кайеркане, наконец, запустят в эксплуатацию пластинчатые теплообменники, а в Норильске продолжат сносить аварийные дома. 16:47   Норильчане, желающие передать приватизированную квартиру муниципалитету, могут сделать это без расторжения договора приватизации.
16:43   В Норильске под суд пойдет мужчина, избивший свою дочь. Расследование уголовного дела – под контролем прокурора. 15:42   Сенатор Андрей Клишас награжден медалью Ягужинского.
15:15   Почувствуй себя звездой и стань частью истории города. Кинотеатр «Родина» проводит кастинг для своего творческого проекта STOP motion. 14:49   Кроме золотой медали - премия. 20 июня в Норильске прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников 2017-2018 учебного года.
14:36   Первый отряд волонтеров экологического проекта «Арктический субботник» прилетит на Диксон 16 июля. 13:14   Подсоединиться к электрическим сетям жителям Норильска стало проще.
12:39   Талнахская городская библиотека объявляет конкурс творческих работ «С днём рождения, Ноний!». 12:36   Сегодня на площади у Вечного огня прошла традиционная генеральная уборка.
12:35   В Летнюю школу анимации приглашает детей Норильска киновидеоклубное объединение «Экран». 11:57   Традиционный слет норильских туристов откроется на реке Хараелах 30 июня, а в субботу, 23 июня, пройдет субботник.
11:11   В Норильске пройдет собрание владельцев СТО, автомоек, магазинов и гаражей по уборке прилегающих территорий. 11:11   В Норильске по иску транспортной прокуратуры заблокированы сайты по продаже наркотиков.
11:03   Норильские полицейские рассказали о правилах, которые нужно знать юным велосипедистам. 11:02   Главы Красноярского края и правительства России обсудили «Енисейскую Сибирь» и подготовку к Универсиаде.
10:55   Сегодня сотрудники кинологической службы отдела МВД России по г. Норильску отмечают профессиональный праздник.

 20 июня 2018 
19:07   22 июня выпускники Норильского колледжа искусств представят необычные дипломные работы в виде вышитых бисером нарядов и резных изделий из рога оленя и бивня мамонта. 18:03   На культуру, молодых специалистов и безопасность детей. Норильские депутаты рассмотрели корректировку бюджета города на заседании постоянной комиссии по социальной политике.
17:21   В преддверии старта спартакиады ТОШ на стадионе «Заполярник» прошли соревнования по кроссфиту. 15:38   Ярмарка вакансий прошла в норильском Центре занятости населения.
15:38   Завтра в 22.00 на площади у Вечного огня норильчане смогут принять участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби. 13:33   Пять лет назад в Норильске появилась скульптура «Аисты».
13:28   С 1 июля по России создается единая ветеринарная среда, для чего вводится обязательная электронная сертификация продукции животного происхождения. 13:18   Сегодня свой день рождения отмечает Норильский участок ГИМС.
13:09   Стали известны оценки ЕГЭ по истории, очередного экзамена по выбору. 12:50   Администрация города набирает студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок.
12:40   В Норильске пройдет очередная встреча главных врачей с населением.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх