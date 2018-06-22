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22 июня 2018, 11:39



22 июня – День памяти и скорби. Во всех районах города сегодня проходят мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала ВОВ.

Память погибших почтили минутой молчания. В это время из церкви раздавался колокольный звон. Присутствовавшие, в том числе ребята из трудовых отрядов школьников и городского лагеря 27-й школы, возложили цветы и запустили в небо белые шары в знак нашей памяти о тех, кто ценою своей жизни защитил Родину. В это время кайерканцы собрались на площади у мемориальной стелы «Слава подвигам народа». В мероприятиях «И помнить страшно, и забыть нельзя» также участвовали руководители города, жители района, воспитанники городского оздоровительного лагеря и трудовых отрядов школьников. По случаю памятной даты приспустили флаги, звучали стихи и песни о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Центральным событием стала церемония возложения цветов к подножию мемориальной стелы.

Просмотров:161 В 10 часов в Талнахе более 300 горожан собрались на площади Победы у стелы «Вечно живым». Выступили начальник Талнахского территориального управления Михаил Шевченко, депутат горсовета Надежда Оробинская и ветеран ВОВ Раиса Павловна Зайцева. Также присутствовали ветераны Василий Григорьевич Пашинов и Мария Прокопьевна Белоцкая.Память погибших почтили минутой молчания. В это время из церкви раздавался колокольный звон. Присутствовавшие, в том числе ребята из трудовых отрядов школьников и городского лагеря 27-й школы, возложили цветы и запустили в небо белые шары в знак нашей памяти о тех, кто ценою своей жизни защитил Родину.В это время кайерканцы собрались на площади у мемориальной стелы «Слава подвигам народа». В мероприятиях «И помнить страшно, и забыть нельзя» также участвовали руководители города, жители района, воспитанники городского оздоровительного лагеря и трудовых отрядов школьников. По случаю памятной даты приспустили флаги, звучали стихи и песни о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Центральным событием стала церемония возложения цветов к подножию мемориальной стелы.