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22 июня 2018, 11:53

1 июля в Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.


Заполярный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди руководителей и работников организаций муниципального образования проводится при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель».
Площадки по видам испытаний (тестов) комплекса ГТО будут организованы на стадионе «Заполярник», во Дворце спорта «Арктика», в спортивном комплексе «Талнах». Норильчан приглашают выполнить такие нормативы, как бег на короткую и длинную дистанции, подтягивание на низкой и высокой перекладине, прыжок в длину с места, плавание, стрельба из электронного оружия, поднимание туловища за 1 минуту и другие.
Заполярный фестиваль ГТО становится ежегодным мероприятием в Норильске. В июле 2017 года более 300 руководителей и работников администрации города и подведомственных учреждений выполнили нормативы ГТО и получили заслуженные знаки отличия.
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить медицинский допуск и подать заявку в Центр тестирования ГТО города Норильска (индивидуально или в составе организации) до 28 июня.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 46-88-16 или электронной почте: gtoarktika@mail.ru

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    Список новостей

 22 июня 2018 
15:46   Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков провели профилактическую беседу с военнослужащими 15:35   Опубликована программа главных мероприятий этого лета. Отмечать 65-летие города норильчане будут с 13 по 15 июля
14:12   Гостиница и ресторан народной кухни откроются в центре Норильска. 14:06   День памяти и скорби: норильчане возложили цветы к Вечному огню на площади Памяти героев.
13:42   Завтра отмечается официальная дата начала строительства Норильского комбината. 12:36   В канун Дня памяти и скорби ребята из норильской городской профильной школы в МБОУ «СШ № 3» совершили путешествие на остров Героев.
12:25   В Норильске выявлено 600 кг просроченного мяса. 12:17   В Норильске обновят более шести километров магистральных сетей. На летнюю программу ремонтов НТЭК направит 2,7 млрд рублей.
12:09   В Норильске проходит бесплатный семинар для представителей бизнеса. 11:53   1 июля в Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.
11:39   22 июня – День памяти и скорби. Во всех районах города сегодня проходят мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала ВОВ. 11:17   Накануне норильчане приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби.
09:55   Загранники подорожали. Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тысяч рублей. 09:47   С начала июня в Талнахе утонули ребенок и мужчина.
09:18   Севастопольская закрыта для автотранспорта. 09:14   Депутаты утвердили изменения в плане пассажирских перевозок.

 21 июня 2018 
18:53   ДМС за счет работодателя. Норникель запускает большую корпоративную программу по развитию добровольного медицинского страхования 18:44   Сегодня в Норильске на причале ЦАТК спустили на воду первые пять судов. В организации создан участок эксплуатации всего водного транспорта, принадлежащего подразделениям Заполярного филиала
18:26   Компанию «Арктик Палладий» создал «Норникель» для проекта с «Русской платиной» 17:27   «Норникель» восполняет выбывающие мощности на руднике «Октябрьский».
17:26   Средний балл по Норильску – 67. Обнародованы результаты ЕГЭ по русскому языку, который считается обязательным для получения аттестата. 17:19   Ремонт моста через Наледную пока откладывается. Зато мост возле ТЭЦ-1 введут в строй уже этой осенью.
17:05   В Кайеркане, наконец, запустят в эксплуатацию пластинчатые теплообменники, а в Норильске продолжат сносить аварийные дома. 16:47   Норильчане, желающие передать приватизированную квартиру муниципалитету, могут сделать это без расторжения договора приватизации.
16:43   В Норильске под суд пойдет мужчина, избивший свою дочь. Расследование уголовного дела – под контролем прокурора. 15:42   Сенатор Андрей Клишас награжден медалью Ягужинского.
15:15   Почувствуй себя звездой и стань частью истории города. Кинотеатр «Родина» проводит кастинг для своего творческого проекта STOP motion. 14:49   Кроме золотой медали - премия. 20 июня в Норильске прошла торжественная церемония чествования лучших выпускников 2017-2018 учебного года.
14:36   Первый отряд волонтеров экологического проекта «Арктический субботник» прилетит на Диксон 16 июля. 13:14   Подсоединиться к электрическим сетям жителям Норильска стало проще.
12:39   Талнахская городская библиотека объявляет конкурс творческих работ «С днём рождения, Ноний!». 12:36   Сегодня на площади у Вечного огня прошла традиционная генеральная уборка.
12:35   В Летнюю школу анимации приглашает детей Норильска киновидеоклубное объединение «Экран». 11:57   Традиционный слет норильских туристов откроется на реке Хараелах 30 июня, а в субботу, 23 июня, пройдет субботник.
11:11   В Норильске пройдет собрание владельцев СТО, автомоек, магазинов и гаражей по уборке прилегающих территорий. 11:11   В Норильске по иску транспортной прокуратуры заблокированы сайты по продаже наркотиков.
11:03   Норильские полицейские рассказали о правилах, которые нужно знать юным велосипедистам. 11:02   Главы Красноярского края и правительства России обсудили «Енисейскую Сибирь» и подготовку к Универсиаде.
10:55   Сегодня сотрудники кинологической службы отдела МВД России по г. Норильску отмечают профессиональный праздник.

 20 июня 2018 
19:07   22 июня выпускники Норильского колледжа искусств представят необычные дипломные работы в виде вышитых бисером нарядов и резных изделий из рога оленя и бивня мамонта. 18:03   На культуру, молодых специалистов и безопасность детей. Норильские депутаты рассмотрели корректировку бюджета города на заседании постоянной комиссии по социальной политике.
17:21   В преддверии старта спартакиады ТОШ на стадионе «Заполярник» прошли соревнования по кроссфиту. 15:38   Ярмарка вакансий прошла в норильском Центре занятости населения.
15:38   Завтра в 22.00 на площади у Вечного огня норильчане смогут принять участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби. 13:33   Пять лет назад в Норильске появилась скульптура «Аисты».
13:28   С 1 июля по России создается единая ветеринарная среда, для чего вводится обязательная электронная сертификация продукции животного происхождения. 13:18   Сегодня свой день рождения отмечает Норильский участок ГИМС.
13:09   Стали известны оценки ЕГЭ по истории, очередного экзамена по выбору. 12:50   Администрация города набирает студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок.
12:40   В Норильске пройдет очередная встреча главных врачей с населением.




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