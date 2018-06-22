Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 июня 2018, 11:53



1 июля в Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.

Площадки по видам испытаний (тестов) комплекса ГТО будут организованы на стадионе «Заполярник», во Дворце спорта «Арктика», в спортивном комплексе «Талнах». Норильчан приглашают выполнить такие нормативы, как бег на короткую и длинную дистанции, подтягивание на низкой и высокой перекладине, прыжок в длину с места, плавание, стрельба из электронного оружия, поднимание туловища за 1 минуту и другие. Заполярный фестиваль ГТО становится ежегодным мероприятием в Норильске. В июле 2017 года более 300 руководителей и работников администрации города и подведомственных учреждений выполнили нормативы ГТО и получили заслуженные знаки отличия. Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить медицинский допуск и подать заявку в Центр тестирования ГТО города Норильска (индивидуально или в составе организации) до 28 июня. Дополнительную информацию можно получить по телефону 46-88-16 или электронной почте: gtoarktika@mail.ru

Просмотров:121 Заполярный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди руководителей и работников организаций муниципального образования проводится при поддержке грантовой программы «Мир новых возможностей» ПАО «ГМК «Норильский никель».Площадки по видам испытаний (тестов) комплекса ГТО будут организованы на стадионе «Заполярник», во Дворце спорта «Арктика», в спортивном комплексе «Талнах». Норильчан приглашают выполнить такие нормативы, как бег на короткую и длинную дистанции, подтягивание на низкой и высокой перекладине, прыжок в длину с места, плавание, стрельба из электронного оружия, поднимание туловища за 1 минуту и другие.Заполярный фестиваль ГТО становится ежегодным мероприятием в Норильске. В июле 2017 года более 300 руководителей и работников администрации города и подведомственных учреждений выполнили нормативы ГТО и получили заслуженные знаки отличия.Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на сайте www.gto.ru, получить медицинский допуск и подать заявку в Центр тестирования ГТО города Норильска (индивидуально или в составе организации) до 28 июня.Дополнительную информацию можно получить по телефону 46-88-16 или электронной почте: gtoarktika@mail.ru