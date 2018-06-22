Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

22 июня 2018, 12:09



В Норильске проходит бесплатный семинар для представителей бизнеса.

Семинар организован Союзом промышленников и предпринимателей при поддержке управления благотворительных программ «Норникеля».

Просмотров:108 В двухдневной программе темы налогообложения и виды отчетности для индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью, взаимодействие с контролирующими органами, меры поддержки малого и среднего предпринимательства в Норильске, Красноярском крае и России.Семинар организован Союзом промышленников и предпринимателей при поддержке управления благотворительных программ «Норникеля».