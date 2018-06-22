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22 июня 2018, 12:17



В Норильске обновят более шести километров магистральных сетей. На летнюю программу ремонтов НТЭК направит 2,7 млрд рублей.

«Ключевые ремонты основного энергетического оборудования, которые важны при подготовке к отопительному сезону 2018-2019, пройдут на генерирующих предприятиях – ТЭЦ-1, 2, 3, сетевых предприятиях УТВС. Так, например, на ТЭЦ-3 капитально отремонтируют турбоагрегат №3, на ТЭЦ-2 также «откапиталят» котлоагреат № 8. Проведут текущие ремонты турбоагрегатов и теплофикационного оборудования (подогреватели, трубопроводы, насосные агрегаты, запорно-регулирующая арматура) на всех электростанциях. Например, на ТЭЦ-1 уже мае приступили к ремонту теплофикационного оборудования, обеспечивающего Норильск теплом», - рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора НТЭК по производству Алексей Маринин. В ходе летней кампании предусмотрены ремонт и замена 4,1 км магистральных трубопроводов тепловых сетей и 2,3 км сетей водоснабжения. На выполнение всей летней программы выделено 2,7 млрд рублей. Запланированные ремонты направлены на повышение надежности поставки ресурсов потребителям.

Просмотров:124 На подготовку большой летней ремонтной кампании ушло около года. Специалистам НТЭК (Норильско-Таймырская энергетическая компания) нужно было спланировать работы и определить подрядчика, заключить договоры, определиться с потребностями в материалах и оборудовании, обеспечить всем необходимым площадки. Все это уже сделано, и энергетики приступили к работам.«Ключевые ремонты основного энергетического оборудования, которые важны при подготовке к отопительному сезону 2018-2019, пройдут на генерирующих предприятиях – ТЭЦ-1, 2, 3, сетевых предприятиях УТВС. Так, например, на ТЭЦ-3 капитально отремонтируют турбоагрегат №3, на ТЭЦ-2 также «откапиталят» котлоагреат № 8. Проведут текущие ремонты турбоагрегатов и теплофикационного оборудования (подогреватели, трубопроводы, насосные агрегаты, запорно-регулирующая арматура) на всех электростанциях. Например, на ТЭЦ-1 уже мае приступили к ремонту теплофикационного оборудования, обеспечивающего Норильск теплом», - рассказал исполняющий обязанности заместителя генерального директора НТЭК по производству Алексей Маринин.В ходе летней кампании предусмотрены ремонт и замена 4,1 км магистральных трубопроводов тепловых сетей и 2,3 км сетей водоснабжения.На выполнение всей летней программы выделено 2,7 млрд рублей. Запланированные ремонты направлены на повышение надежности поставки ресурсов потребителям.