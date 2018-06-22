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22 июня 2018, 12:25



В Норильске выявлено 600 кг просроченного мяса.

В ходе контрольно-надзорного мероприятия на одном из складов-магазинов выявлено 600 кг мяса свинины (грудинка) мороженого производства ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» (Российская Федерация) с истекшим сроком годности, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю. Владельцем некачественной и опасной продукции в нарушение требований действующего законодательства не были приняты меры для изъятия ее из оборота. Мясо складировано в общей камере совместно с доброкачественной продукцией для реализации. По итогам проверки мясо свинина (грудинка) мороженая помещена на изолированное хранение до принятия решения о порядке его дальнейшего использования. В отношении владельца небезопасного в ветеринарно-санитарном отношении мяса подготовлен материал для возбуждения дела об административном правонарушении, говорится в сообщении.

Просмотров:157 Рейд по предприятиям торговли Норильска, направленный на пресечение незаконного оборота продукции животного происхождения проводили сотрудники управления Россельхознадзора по Красноярскому краю и прокуратуры города Норильска в рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 22.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».В ходе контрольно-надзорного мероприятия на одном из складов-магазинов выявлено 600 кг мяса свинины (грудинка) мороженого производства ООО «Курский мясоперерабатывающий завод» (Российская Федерация) с истекшим сроком годности, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.Владельцем некачественной и опасной продукции в нарушение требований действующего законодательства не были приняты меры для изъятия ее из оборота. Мясо складировано в общей камере совместно с доброкачественной продукцией для реализации.По итогам проверки мясо свинина (грудинка) мороженая помещена на изолированное хранение до принятия решения о порядке его дальнейшего использования.В отношении владельца небезопасного в ветеринарно-санитарном отношении мяса подготовлен материал для возбуждения дела об административном правонарушении, говорится в сообщении.