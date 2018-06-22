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22 июня 2018, 12:36



В канун Дня памяти и скорби ребята из норильской городской профильной школы в МБОУ «СШ № 3» совершили путешествие на остров Героев.

По окончании мероприятия участники профильной школы и гости собрались в школьном музее имени Олега Александровича Курмышева, чтобы минутой молчания почтить память воинов - защитников нашей Родины, погибших в Великой Отечественной войне. С патриотическими словами к юному поколению обратились директор школы Галина Пляскина, участник боевых действий в Афганистане, руководитель местной общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов», депутат городского Совета Валерий Шабурин, ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего и дошкольного образования администрации города Норильска Светлана Панфилова. «Трогательно звучали стихи и песни о мужестве солдат. Прошли годы, война осталась далеко позади, но в наших сердцах всегда будут жить герои Великой Отечественной войны, герои, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы могли жить! В эти летние дни мы все отчётливо увидели, как прекрасна жизнь, как она дорога, как необходимо нам научиться жить в этом мире! Просто жить!»

Просмотров:126 Каждый отряд побывал на станциях «Страницы истории Отечества», «Смекалка – лучший друг!», «Сила и ловкость», «Угадай и нарисуй!», «Шифровщики», «Тяжело в учении – легко в бою». С кураторами своих команд отряды прошли различные испытания и выполнили разнообразные задания, для чего понадобились смелость, ловкость, выносливость, смекалка и многие другие качества настоящих патриотов и будущих защитников Отечества.По окончании мероприятия участники профильной школы и гости собрались в школьном музее имени Олега Александровича Курмышева, чтобы минутой молчания почтить память воинов - защитников нашей Родины, погибших в Великой Отечественной войне.С патриотическими словами к юному поколению обратились директор школы Галина Пляскина, участник боевых действий в Афганистане, руководитель местной общественной организации «Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов», депутат городского Совета Валерий Шабурин, ведущий специалист отдела дополнительного образования управления общего и дошкольного образования администрации города Норильска Светлана Панфилова.«Трогательно звучали стихи и песни о мужестве солдат. Прошли годы, война осталась далеко позади, но в наших сердцах всегда будут жить герои Великой Отечественной войны, герои, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы могли жить! В эти летние дни мы все отчётливо увидели, как прекрасна жизнь, как она дорога, как необходимо нам научиться жить в этом мире! Просто жить!»