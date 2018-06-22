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22 июня 2018, 13:42



Завтра отмечается официальная дата начала строительства Норильского комбината.

В первые десятилетия жизни Норильска день 23 июня отмечался как главный городской праздник: шествиями, спортивными состязаниями, танцевальными вечерами. Соответственно и значимые городские новостройки, такие как Дворец культуры комбината, старались сдать именно к середине июня. В сторону июля День города стал постепенно смещаться в 1960-х годах. После того как 15 июля 1953 года Норильску присвоили статус города, а в 1957-м был учрежден День металлурга, празднуемый в третье воскресенье июля, общий городской праздник стали отмечать в середине лета. Но День рождения комбината приходится именно 23 июня, в этом году ему исполнилось 83 года.

Просмотров:121 23 июня 1935 года Совет Народных Комиссаров СССР принял историческое постановление под грифом «Совершенно секретно» «О строительстве Норильского никкелевого комбината» (орфография сохранена). Его строительство признавалось ударным, ответственность за него возлагалось на Главное управление лагерями Нарком внутренних дел, которому предписывалось организовать для этой цели специальный лагерь. Задача ставилась: «для успешного освоения Норильского никкелевого и угольного месторождения и строительства комбината проектной мощностью 10 тысяч тонн никкеля в год с пуском его в 1938 году».В первые десятилетия жизни Норильска день 23 июня отмечался как главный городской праздник: шествиями, спортивными состязаниями, танцевальными вечерами. Соответственно и значимые городские новостройки, такие как Дворец культуры комбината, старались сдать именно к середине июня. В сторону июля День города стал постепенно смещаться в 1960-х годах. После того как 15 июля 1953 года Норильску присвоили статус города, а в 1957-м был учрежден День металлурга, празднуемый в третье воскресенье июля, общий городской праздник стали отмечать в середине лета. Но День рождения комбината приходится именно 23 июня, в этом году ему исполнилось 83 года.