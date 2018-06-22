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22 июня 2018, 14:06



День памяти и скорби: норильчане возложили цветы к Вечному огню на площади Памяти героев.

В приветственной речи к норильчанам заместитель главы города Игорь Карпов отметил, что в истории нашей страны есть особые даты, которые, несмотря на прошедшие годы, остаются особенными, священными. Одна из таких дат – 22 июня. «77 лет назад началась Великая Отечественная война. По сей день события тех лет эхом отдаются в судьбе нашей страны и каждого гражданина. Ценой миллионов жизней мы выстояли в борьбе с беспощадным врагом, с угрозой, нависшей над всем миром. Находясь за тысячи километров от военных действий, Норильск не остался в стороне. Наш город стал основным поставщиком металла для фронта. Вечная память погибшим и низкий поклон ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем, кто пережил ужасы тех страшных лет. Пускай светлым и мирным будет небо над нашей головой», - сказал Игорь Карпов. В свою очередь, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков напомнил, что с началом войны Советский Союз нес серьезные потери, тем не менее наши Вооруженные силы и весь советский народ смогли сплотиться воедино и дать отпор захватчику. По мнению Александра Пестрякова, у России и сегодня за рубежном остаются недоброжелатели. «Наша задача – не допустить повторения событий тех лет», - пояснил он. Заместитель директора департамента безопасности Заполярного филиала «Норникеля» Олег Рубцов выразил уверенность, что сегодня границы России надежно защищены современным вооружением и профессионализмом военнослужащих. «Честь и патриотизм вырастают не на пустом месте, и оттого, как мы относимся к павшим за Родину, во многом зависит готовность молодого поколения встать на защиту Отечества», - отметил Олег Рубцов. Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия без объявления войны напала на СССР, нанеся массивный удар по военным и стратегическим объектам и населенным пунктам. Война, унесшая жизни 27 миллионов советских граждан, длилась 1418 дней и ночей и закончилась 8 мая 1945 года подписанием Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил.

Просмотров:94 Митинг, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны, собрал сотни участников - труженики тыла и дети войны, военнослужащие воинских частей и Росгвардии, сотрудники полиции и МЧС, представители военкомата, администрации города и комбината. На площади также было много молодежи, в том числе из трудовых отрядов школьников и городских оздоровительных лагерей.В приветственной речи к норильчанам заместитель главы города Игорь Карпов отметил, что в истории нашей страны есть особые даты, которые, несмотря на прошедшие годы, остаются особенными, священными. Одна из таких дат – 22 июня.«77 лет назад началась Великая Отечественная война. По сей день события тех лет эхом отдаются в судьбе нашей страны и каждого гражданина. Ценой миллионов жизней мы выстояли в борьбе с беспощадным врагом, с угрозой, нависшей над всем миром. Находясь за тысячи километров от военных действий, Норильск не остался в стороне. Наш город стал основным поставщиком металла для фронта. Вечная память погибшим и низкий поклон ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, всем, кто пережил ужасы тех страшных лет. Пускай светлым и мирным будет небо над нашей головой», - сказал Игорь Карпов.В свою очередь, председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков напомнил, что с началом войны Советский Союз нес серьезные потери, тем не менее наши Вооруженные силы и весь советский народ смогли сплотиться воедино и дать отпор захватчику. По мнению Александра Пестрякова, у России и сегодня за рубежном остаются недоброжелатели. «Наша задача – не допустить повторения событий тех лет», - пояснил он.Заместитель директора департамента безопасности Заполярного филиала «Норникеля» Олег Рубцов выразил уверенность, что сегодня границы России надежно защищены современным вооружением и профессионализмом военнослужащих.«Честь и патриотизм вырастают не на пустом месте, и оттого, как мы относимся к павшим за Родину, во многом зависит готовность молодого поколения встать на защиту Отечества», - отметил Олег Рубцов.Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года, когда нацистская Германия без объявления войны напала на СССР, нанеся массивный удар по военным и стратегическим объектам и населенным пунктам. Война, унесшая жизни 27 миллионов советских граждан, длилась 1418 дней и ночей и закончилась 8 мая 1945 года подписанием Акта о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил.