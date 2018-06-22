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22 июня 2018, 14:12



Гостиница и ресторан народной кухни откроются в центре Норильска.

Кроме этого, на заседании были рассмотрены еще 4 проекта. На ростверке по Бауманской, 8, инвестор предлагает возвести двухэтажное здание общей площадью примерно 2850 квадратных метров. На первом этаже проектом предусмотрены торговые и складские помещения, на втором - магазины и детская игровая зона. Эскизный проект получил поддержку совета, но с учетом высказанных пожеланий: необходимо предусмотреть досуговые центры для детей среднего школьного возраста, а также благоустройства прилегающей территории. Предварительное одобрение Градостроительного совета получил еще один эскизный проект, размещение которого предполагается в Талнахе, на Бауманской, 26а. Здесь инвестор планирует разместить сетевой продовольственный магазин. Заявителю необходимо также предусмотреть зону благоустройства территории. В целесообразности появления двухэтажного магазина и кафе на Завенягина, 4а, члены Градсовета усомнились. Собственник предлагает существующий торговый объект площадью 83,5 квадратных метра демонтировать, а на его месте построить новый, двухэтажный площадью в 550 квадратных метров. К рассмотрению проекта решили вернуться после получения информации от ресурсоснабжающих организаций о возможностях технологического подключения к существующим сетям. Проект же размещения на Городском озере корабля класса Костромич для организации в нем семейной бани отклонили вовсе. По мнению членов Градсовета, идея интересна как арт-объект, однако с функциональным назначением собравшиеся не согласились.

Просмотров:148 Вчера проект размещения гостиничного комплекса в здании на Ленинском, 23, повторно рассмотрели и одобрили на Градостроительном совете в мэрии. Эскиз дорабатывался с учетом исторически сложившейся застройки района. Планируется отремонтировать существующий фасад и выполнить облицовку композитными панелями. При этом будет использоваться цветовая гамма, определенная альбомом типовых и колористических решений фасадов зданий, строений и сооружений на территории Норильска. Помимо гостиницы арендатор планирует открыть в этом здании ресторан народной кухни на 50 посадочных мест.Кроме этого, на заседании были рассмотрены еще 4 проекта. На ростверке по Бауманской, 8, инвестор предлагает возвести двухэтажное здание общей площадью примерно 2850 квадратных метров. На первом этаже проектом предусмотрены торговые и складские помещения, на втором - магазины и детская игровая зона. Эскизный проект получил поддержку совета, но с учетом высказанных пожеланий: необходимо предусмотреть досуговые центры для детей среднего школьного возраста, а также благоустройства прилегающей территории.Предварительное одобрение Градостроительного совета получил еще один эскизный проект, размещение которого предполагается в Талнахе, на Бауманской, 26а. Здесь инвестор планирует разместить сетевой продовольственный магазин. Заявителю необходимо также предусмотреть зону благоустройства территории.В целесообразности появления двухэтажного магазина и кафе на Завенягина, 4а, члены Градсовета усомнились. Собственник предлагает существующий торговый объект площадью 83,5 квадратных метра демонтировать, а на его месте построить новый, двухэтажный площадью в 550 квадратных метров. К рассмотрению проекта решили вернуться после получения информации от ресурсоснабжающих организаций о возможностях технологического подключения к существующим сетям.Проект же размещения на Городском озере корабля класса Костромич для организации в нем семейной бани отклонили вовсе. По мнению членов Градсовета, идея интересна как арт-объект, однако с функциональным назначением собравшиеся не согласились.