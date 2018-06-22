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22 июня 2018, 15:35



Опубликована программа главных мероприятий этого лета. Отмечать 65-летие города норильчане будут с 13 по 15 июля.

Праздничное шествие по Ленинскому проспекту будет посвящено разным эпохам норильской истории. В программе мероприятий: спортивные эстафеты, выставки техники под открытым небом, выступления творческих коллективов, ярмарки, встречи с известными писателями, работа детских развлекательных зон. На главной концертной площадке – стадионе «Заполярник» - 14 июля выступят известные артисты: Слава, Бьянка, «Чиж и Ко», «Браво». На Комсомольской площади горожан поздравит певец Денис Майданов. В воскресенье, 15 июля, артисты выступят в районах. Программа и карта праздника размещены на сайте города norilsk-city.ru

Просмотров:218 Череду праздничных мероприятий откроют традиционные церемонии награждения работников городских структур и предприятий компании «Норникель». 13 июля в сквере Музея пройдёт церемония гашения почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летия Норильска. На улице Советской откроется продовольственная ярмарка «Вкусы мира».Праздничное шествие по Ленинскому проспекту будет посвящено разным эпохам норильской истории. В программе мероприятий: спортивные эстафеты, выставки техники под открытым небом, выступления творческих коллективов, ярмарки, встречи с известными писателями, работа детских развлекательных зон.На главной концертной площадке – стадионе «Заполярник» - 14 июля выступят известные артисты: Слава, Бьянка, «Чиж и Ко», «Браво». На Комсомольской площади горожан поздравит певец Денис Майданов. В воскресенье, 15 июля, артисты выступят в районах.Программа и карта праздника размещены на сайте города norilsk-city.ru