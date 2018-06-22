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22 июня 2018, 15:46



Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели профилактическую беседу с военнослужащими.

В конце мероприятия Владимир Аршалуйсян пожелал военнослужащим безопасного отдыха, интересного времяпровождения и соблюдения здорового образа жизни.

Просмотров:168 Накануне начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Владимир Аршалуйсян провел в одной из воинских частей Норильска профилактическую беседу на тему «Армия против наркотиков». В беседе с солдатами срочной службы и офицерами особое внимание было уделено проблеме наркомании, сотрудник полиции рассказал о вреде наркотических средств и психотропных веществ, проинформировал их о правовых последствиях употребления, хранения и распространения наркотиков. Солдаты и офицеры задали сотруднику много вопросов и получили на них квалифицированные ответы.В конце мероприятия Владимир Аршалуйсян пожелал военнослужащим безопасного отдыха, интересного времяпровождения и соблюдения здорового образа жизни.