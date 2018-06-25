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25 июня 2018, 12:21



Определен лучший гол сезона 2017/18!

Свой заслуженный приз Василий Белов получит на старте нового Чемпионата России в Норильске, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.

Просмотров:284 Уважаемые болельщики! По итогам завершившегося опроса, стал известен лучший гол сезона 2017/2018 гг. Так, с наибольшим отрывом победил мяч, забитый Василием Беловым в матче 21-го тура «Норильский никель» - «Газпром-Югра» (6:4). Напомним, что в том матче Василий точным ударом от своих ворот отправил мяч, который перелетел через всю площадку, в сетку ворот соперника.Свой заслуженный приз Василий Белов получит на старте нового Чемпионата России в Норильске, сообщил пресс-атташе МФК «Норильский никель» Андрей Деганов.