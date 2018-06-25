Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 июня 2018, 12:47



Норильские полицейские провели профилактическую беседу с трудовым отрядом школьников.

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Владимир Аршалуйсян объяснил подросткам, почему употребление наркотиков негативно отражается на здоровье человека. Также рассказал ребятам об ответственности за хранение и распространение наркотических веществ. Инспектор по делам несовершеннолетних Елена Балашова отметила, что основная задача подобных уроков – раскрытие негативных медицинских, психологических, социальных и морально-нравственных аспектов, связанных с наркоманией, воспитание отрицательного отношения к наркотикам. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения, а также повышение уровня ответственности о последствиях употребления наркотиков, проводятся в городе регулярно, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:267 Полицейские отдела по контролю за оборотом наркотиков и инспектор по делам несовершеннолетних провели с подростками профилактическую беседу.Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Владимир Аршалуйсян объяснил подросткам, почему употребление наркотиков негативно отражается на здоровье человека. Также рассказал ребятам об ответственности за хранение и распространение наркотических веществ.Инспектор по делам несовершеннолетних Елена Балашова отметила, что основная задача подобных уроков – раскрытие негативных медицинских, психологических, социальных и морально-нравственных аспектов, связанных с наркоманией, воспитание отрицательного отношения к наркотикам.Мероприятия, направленные на предупреждение распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов их вовлечения, а также повышение уровня ответственности о последствиях употребления наркотиков, проводятся в городе регулярно, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.