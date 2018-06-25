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25 июня 2018, 13:45



Выпускной бал с родителями и без. 1225 бывших норильских школьников вместе с 600 тысячами других «виновников торжества» по всей России в ночь с 23 на 24 июня отметили праздник прощания со школой.

23 июня почти все выпускники Центрального района НПР по традиции прошлись в нарядных платьях и костюмах по Ленинскому проспекту, который накануне закрыли, чтобы обеспечить полную безопасность для передвижения счастливых пешеходов. Праздничные мероприятия продолжились в ресторанах и клубах города. Все прошло без происшествий. Белые норильские ночи позволили родителям отпустить своих оперившихся птенцов гулять до самого утра. У выпускников-2018 позади ЕГЭ, но не у всех: более сотни ребят, не преодолевшие минимальный проходной порог на государственной итоговой аттестации, пересдают обязательные предметы сегодня, 25 июня, объявленного резервным днем. Остальные тоже лишь ненадолго позволили себе беспечно провести время, ведь впереди у бывших школьников настоящая страда - поступление. С выбором вузов и направлений обучения, рейтинговыми списками на бюджетные формы обучения, серьезной конкурсной системой приемных комиссий, которая практикуется в большинстве высших учебных заведений. Дополнительные испытания, такие как сдача экзаменов абитуриентами непосредственно в самом вузе, на выпускников 11-х классов не распространяется, - они участвуют в конкурсном отборе студентов только на основе результатов ЕГЭ. Напомним, по статистике норильского управления образования, самыми популярными для норильчан в плане выбора места поступления являются такие города как Санкт-Петербург, Москва и Красноярск. 17 процентов обучаются в Норильске, 14 процентов учатся в Санкт-Петербурге, 12 - в Красноярске, семь процентов - в Москве. 22 процента поступают в вузы других городов. Здесь, среди наиболее востребованных у норильчан, судя по количеству поступивших, превалируют вузы Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Белгорода, Краснодара, Казани, Волгограда и других. На бюджет уверенно идет бОльшая часть выпускников. В прошлом году, например, процент поступивших в вузы на бюджетной основе среди норильчан был весьма высок - 52, на платной основе получают образование 48%. Технические и гуманитарные предпочтения примерно совпадают: 50 на 50. В Норильске, как правило, остается менее трети выпускников местных школ, однако многие возвращаются в родной город, получив высшее образование на материке.

Просмотров:301 Аттестаты о среднем образовании вручили торжественно в образовательных заведениях Большого Норильска. Директора, завучи и классные руководители еще раз поздравили своих выпускников, пожелав им легкой поступи и дальнейших свершений в жизни. В этом году «в одни руки» юношам и девушкам выдавались сразу два документа - аттестаты об окончании 9 и 11 классов. Золотые медали вручили 150 отличникам, из которых 80 человек все 11 лет учились на круглые пятерки.23 июня почти все выпускники Центрального района НПР по традиции прошлись в нарядных платьях и костюмах по Ленинскому проспекту, который накануне закрыли, чтобы обеспечить полную безопасность для передвижения счастливых пешеходов. Праздничные мероприятия продолжились в ресторанах и клубах города. Все прошло без происшествий. Белые норильские ночи позволили родителям отпустить своих оперившихся птенцов гулять до самого утра.У выпускников-2018 позади ЕГЭ, но не у всех: более сотни ребят, не преодолевшие минимальный проходной порог на государственной итоговой аттестации, пересдают обязательные предметы сегодня, 25 июня, объявленного резервным днем. Остальные тоже лишь ненадолго позволили себе беспечно провести время, ведь впереди у бывших школьников настоящая страда - поступление. С выбором вузов и направлений обучения, рейтинговыми списками на бюджетные формы обучения, серьезной конкурсной системой приемных комиссий, которая практикуется в большинстве высших учебных заведений. Дополнительные испытания, такие как сдача экзаменов абитуриентами непосредственно в самом вузе, на выпускников 11-х классов не распространяется, - они участвуют в конкурсном отборе студентов только на основе результатов ЕГЭ.Напомним, по статистике норильского управления образования, самыми популярными для норильчан в плане выбора места поступления являются такие города как Санкт-Петербург, Москва и Красноярск. 17 процентов обучаются в Норильске, 14 процентов учатся в Санкт-Петербурге, 12 - в Красноярске, семь процентов - в Москве. 22 процента поступают в вузы других городов. Здесь, среди наиболее востребованных у норильчан, судя по количеству поступивших, превалируют вузы Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Белгорода, Краснодара, Казани, Волгограда и других.На бюджет уверенно идет бОльшая часть выпускников. В прошлом году, например, процент поступивших в вузы на бюджетной основе среди норильчан был весьма высок - 52, на платной основе получают образование 48%. Технические и гуманитарные предпочтения примерно совпадают: 50 на 50. В Норильске, как правило, остается менее трети выпускников местных школ, однако многие возвращаются в родной город, получив высшее образование на материке.