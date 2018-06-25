Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 июня 2018, 14:44



Сегодня в Норильске стартовала спартакиада трудовых отрядов школьников.

Сегодня во всех районах города среди команд отрядов ТОШ в зачет спартакиады начались игры по волейболу. Они проходят на стадионах «Заполярник», «Солнышко» и в кайерканском спорткомплексе. Соревнования проводятся отдельно для каждой из трех подгрупп по действующим официальным волейбольным правилам, утвержденным Всероссийской Федерацией волейбола. Игры проводятся в три партии или до двух побед одной команды. Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков: выигрыш – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.

Просмотров:266 Участвуют смешанные команды юношей и девушек, состоящих в одном отряде ТОШ. Соревнования проходят по таким видам спорта, как волейбол, мини-футбол, стритбол, дартс. Закроют спартакиаду «Веселые старты», которые назначены на 2-3 августа. По итогам всех соревнований будут определены пять команд-победителей, набравших наибольшее количество баллов. Награждение состоится на церемонии торжественного закрытия трудового сезона во Дворце культуры ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».Сегодня во всех районах города среди команд отрядов ТОШ в зачет спартакиады начались игры по волейболу. Они проходят на стадионах «Заполярник», «Солнышко» и в кайерканском спорткомплексе. Соревнования проводятся отдельно для каждой из трех подгрупп по действующим официальным волейбольным правилам, утвержденным Всероссийской Федерацией волейбола. Игры проводятся в три партии или до двух побед одной команды. Победители определяются по наибольшему количеству набранных очков: выигрыш – 2 очка, поражение – 1 очко, неявка – 0 очков.