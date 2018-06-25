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25 июня 2018, 15:11



На этой неделе в Норильске пройдет вторая в этом году встреча руководителей медучреждений с населением.

Задать свой вопрос может любой желающий. Заинтересованных норильчан приглашают 27 июня в библиотеку на Ленинском проспекте, 20а, к 17 часам.

Просмотров:258 Как и в прошлый раз она пройдет в формате вопрос-ответ и будет посвящена вопросам доступности и качества оказания медицинской помощи, а также текущей деятельности учреждений здравоохранения. На встрече будут присутствовать руководители поликлиник всех районов Норильска, женской консультации, детской больницы и стоматологической поликлиники, а также руководитель Норильского территориального отдела министерства здравоохранения Красноярского края.Задать свой вопрос может любой желающий. Заинтересованных норильчан приглашают 27 июня в библиотеку на Ленинском проспекте, 20а, к 17 часам.