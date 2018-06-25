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25 июня 2018, 15:43

Памяти почетного гражданина города Норильска Василия Рыжкова посвятил свой двухдневный сплав по реке Валек норильский клуб туристов «Таймыр».


За два минувших выходных 18 туристов прошли около 50 километров по воде на 4 катамаранах. Самым младшим участником сплава стал третьеклассник Владимир Зима. Он благодаря маме-туристке и сотруднице Музея Норильска Екатерине Кавериной хорошо знает биографию известного путешественника и горноспасателя Василия Рыжкова, погибшего с другом Николаем Акименко при приземлении на дельтаплане 22 июня 1996 года. В команде на сплаве памяти был и один из старейших наших туристов Александр Кудрин, который много лет дружил с Василием Рыжковым, неоднократно ходил с ним в походы разной категории сложности.
Отряд стартовал из города в пятницу вечером. В субботу утром спустились на воду в верховьях Валька, а завершил путешествие в воскресенье вечером у причала в районе моста на реке Норильской. Как рассказал руководитель клуба «Таймыр» Виталий Лежнев, за два дня сплава туристы побывали в разных временах года: ночевали в палатках на снегу, попали под проливной дождь и изнывали от летней жары. Но боевого духа не потеряли, все чувствуют себя отлично и готовы к новым походам.
Этим летом норильские туристы продолжат походы выходного дня в районе Талнахских гор, традиционно займутся судейством на соревнованиях по технике водного туризма на турслете «Хараелах-2018», который начнется 30 июня.
Кстати, этот год для клуба «Таймыр» юбилейный - в ноябре отметит свой 55-й день рождения.

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12:41   В Норильске прикрыли незаконное игорное заведение. 12:21   Развитие НПР и Таймыра обсудят члены Комитета Государственной Думы. Завтра в Норильск прибудет делегация из федерального парламента.
12:20   Управление соцполитики переезжает и в течение трех дней не будет принимать граждан. 11:54   «Норильский Арбат» откроется сегодня на Театральной площади.
11:20   Команды пришкольных оздоровительных лагерей Большого Норильска пройдут по «Тропе безопасности». 10:27   Варвара Визбор выступит на празднике уличной еды и уличной культуры в Норильске, который пройдет 7-8 июля на стадионе «Заполярник».

 25 июня 2018 
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15:11   На этой неделе в Норильске пройдет вторая в этом году встреча руководителей медучреждений с населением. 14:44   Сегодня в Норильске стартовала спартакиада трудовых отрядов школьников.
13:45   Выпускной бал с родителями и без. 1225 бывших норильских школьников вместе с 600 тысячами других «виновников торжества» по всей России в ночь с 23 на 24 июня отметили праздник прощания со школой. 12:47   Норильские полицейские провели профилактическую беседу с трудовым отрядом школьников.
12:21   Определен лучший гол сезона 2017/18! 12:19   В киновидеоклубном объединении «Экран» открыт набор детей в Летнюю школу анимации.
12:16   Лариса Зелькова: «Благодаря новой стратегии развития компании Норильск перестал быть только символом индустрии». 11:47   На берегу Хараелаха прошел субботник.
11:44   День рыбака на Таймыре стартует 29 июня. 10:36   В этом году в традиционном слете туристов на реке Хараелах примут участие около 40 команд.
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 22 июня 2018 
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13:42   Завтра отмечается официальная дата начала строительства Норильского комбината. 12:36   В канун Дня памяти и скорби ребята из норильской городской профильной школы в МБОУ «СШ № 3» совершили путешествие на остров Героев.
12:25   В Норильске выявлено 600 кг просроченного мяса. 12:17   В Норильске обновят более шести километров магистральных сетей. На летнюю программу ремонтов НТЭК направит 2,7 млрд рублей.
12:09   В Норильске проходит бесплатный семинар для представителей бизнеса. 11:53   1 июля в Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.
11:39   22 июня – День памяти и скорби. Во всех районах города сегодня проходят мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала ВОВ. 11:17   Накануне норильчане приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби.
09:55   Загранники подорожали. Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тысяч рублей. 09:47   С начала июня в Талнахе утонули ребенок и мужчина.
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 21 июня 2018 
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