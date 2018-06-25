Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 июня 2018, 15:43



Памяти почетного гражданина города Норильска Василия Рыжкова посвятил свой двухдневный сплав по реке Валек норильский клуб туристов «Таймыр».

Отряд стартовал из города в пятницу вечером. В субботу утром спустились на воду в верховьях Валька, а завершил путешествие в воскресенье вечером у причала в районе моста на реке Норильской. Как рассказал руководитель клуба «Таймыр» Виталий Лежнев, за два дня сплава туристы побывали в разных временах года: ночевали в палатках на снегу, попали под проливной дождь и изнывали от летней жары. Но боевого духа не потеряли, все чувствуют себя отлично и готовы к новым походам. Этим летом норильские туристы продолжат походы выходного дня в районе Талнахских гор, традиционно займутся судейством на соревнованиях по технике водного туризма на турслете «Хараелах-2018», который начнется 30 июня. Кстати, этот год для клуба «Таймыр» юбилейный - в ноябре отметит свой 55-й день рождения.

Просмотров:290 За два минувших выходных 18 туристов прошли около 50 километров по воде на 4 катамаранах. Самым младшим участником сплава стал третьеклассник Владимир Зима. Он благодаря маме-туристке и сотруднице Музея Норильска Екатерине Кавериной хорошо знает биографию известного путешественника и горноспасателя Василия Рыжкова, погибшего с другом Николаем Акименко при приземлении на дельтаплане 22 июня 1996 года. В команде на сплаве памяти был и один из старейших наших туристов Александр Кудрин, который много лет дружил с Василием Рыжковым, неоднократно ходил с ним в походы разной категории сложности.Отряд стартовал из города в пятницу вечером. В субботу утром спустились на воду в верховьях Валька, а завершил путешествие в воскресенье вечером у причала в районе моста на реке Норильской. Как рассказал руководитель клуба «Таймыр» Виталий Лежнев, за два дня сплава туристы побывали в разных временах года: ночевали в палатках на снегу, попали под проливной дождь и изнывали от летней жары. Но боевого духа не потеряли, все чувствуют себя отлично и готовы к новым походам.Этим летом норильские туристы продолжат походы выходного дня в районе Талнахских гор, традиционно займутся судейством на соревнованиях по технике водного туризма на турслете «Хараелах-2018», который начнется 30 июня.Кстати, этот год для клуба «Таймыр» юбилейный - в ноябре отметит свой 55-й день рождения.