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25 июня 2018, 15:57



Норильский колледж искусств в этом году окончили 39 выпускников, шесть из них - с отличием.

Для прощального бала выпускники подготовили капустник, в котором признались в любви к родному колледжу и своим замечательным наставникам. А и. о. директора Норильского колледжа искусств Наталия Руссу, поздравив ребят, выразила уверенность, что они смогут реализовать свой творческий потенциал в выбранной профессии. Сейчас в НКИ продолжаются вступительные экзамены. Приемная комиссия приглашает талантливую молодежь, которая бы хотела освоить специальности «Народное художественное творчество», «Инструментальное исполнительство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Социально-культурная деятельность». Прием заявлений и необходимых документов проходит до 10 августа 2018 года. Получить подробную информацию можно по телефонам: 48-53-15, 46-90-04.

Просмотров:294 Успешная государственная итоговая аттестация завершилась накануне выпускного бала, который состоялся в минувшее воскресенье. Оценку «отлично» за дипломные проекты получил 31 выпускник из 39. Среди отличников, которым члены комиссии так и хотели поставить дополнительные плюсы, Андрей Диденко, Михаил Коляда, Арая Аяганова, Ксения Попова, Дарья Кудрявцева, Александра Ильницкая, Артем Мещеряков, Екатерина Рубанович и Виктория Барсукова.Для прощального бала выпускники подготовили капустник, в котором признались в любви к родному колледжу и своим замечательным наставникам. А и. о. директора Норильского колледжа искусств Наталия Руссу, поздравив ребят, выразила уверенность, что они смогут реализовать свой творческий потенциал в выбранной профессии.Сейчас в НКИ продолжаются вступительные экзамены. Приемная комиссия приглашает талантливую молодежь, которая бы хотела освоить специальности «Народное художественное творчество», «Инструментальное исполнительство», «Сольное и хоровое народное пение», «Хоровое дирижирование», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Социально-культурная деятельность». Прием заявлений и необходимых документов проходит до 10 августа 2018 года. Получить подробную информацию можно по телефонам: 48-53-15, 46-90-04.