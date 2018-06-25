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25 июня 2018, 16:08



В Норильске стартовал чемпионат города по футболу. Сезон продлится до сентября и завершится розыгрышем Кубка «Заполярной правды».

Стоит заметить, что наиболее жаркие встречи, как правило, приходятся на завершение сезона, когда команды усиливаются возвратившимися отпускниками. И именно в конце сезона проводится традиционный Кубок «Заполярной правды». Матчи состоятся по олимпийской системе (плей-офф), а сам трофей будет разыгран в 38-й раз. Как и прежде, игры будут проходить на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах). Последний готов принимать встречи с начала июля. В первом же туре, который состоялся на минувших выходных, игры завершились следующим образом: «Шахтер» - «Металлист Сибири» - 0:2, «Строитель» - «Масаллы» - 6:2, «Мотор» - «Алиабад» - 0:1, «Юлдыз» - «Транспортник» - 4:0, «Механик» - СК ГМИ – 0:2, «Океан» - «Алания» - 1:1, «Обогатитель» - «Туран» - 1:2, «ДинРем» - «Химик» - 9:2. Более подробный материал о стартовавшем футбольном сезоне читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».

Просмотров:307 В борьбу вступили 16 команд, которые в отличие от прошлого сезона в чемпионате выявят сильнейших в рамках одной лиги. Игры пройдут в один круг. Среди фаворитов числятся все те же «Алания» (чемпион прошлого года), «Океан», «Строитель». Вероятнее всего, серьезную конкуренцию тройке лидеров составят «Туран» - обладатель Кубка Норильска-2017 и «ДинРем» - объединенная дружина «Динамо» и «Ремонтника». Примечательно, что по различным причинам лига не досчиталась некоторых участников – «Металлург», «Норникель-М», «Ногай Эл» и «Азеди». В то же время лигу пополнили новички – «Масаллы» и «Транспортник».Стоит заметить, что наиболее жаркие встречи, как правило, приходятся на завершение сезона, когда команды усиливаются возвратившимися отпускниками. И именно в конце сезона проводится традиционный Кубок «Заполярной правды». Матчи состоятся по олимпийской системе (плей-офф), а сам трофей будет разыгран в 38-й раз.Как и прежде, игры будут проходить на стадионах «Заполярник» и «Солнышко» (Талнах). Последний готов принимать встречи с начала июля.В первом же туре, который состоялся на минувших выходных, игры завершились следующим образом: «Шахтер» - «Металлист Сибири» - 0:2, «Строитель» - «Масаллы» - 6:2, «Мотор» - «Алиабад» - 0:1, «Юлдыз» - «Транспортник» - 4:0, «Механик» - СК ГМИ – 0:2, «Океан» - «Алания» - 1:1, «Обогатитель» - «Туран» - 1:2, «ДинРем» - «Химик» - 9:2.Более подробный материал о стартовавшем футбольном сезоне читайте в завтрашнем номере «Заполярной правды».