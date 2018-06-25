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25 июня 2018, 16:21



Почти семь тысяч норильчан объединил Молодежный центр в День молодежи.

К сожалению, но из-за неблагоприятной погоды фестиваль красок "Холи" в Центральном районе был отменен, однако на следующий день его все же провели в Талнахе и Кайеркане. «Молодежный центр популярен среди норильчан совершенно разного возраста. Я в очередной раз убедилась, что ребята открыты для новых идей и стремятся узнать что-то новое и прогрессивное для себя. Я хочу пожелать нашим молодым людям, а в особенности выпускникам, смело идти по жизни, придумывать и реализовывать проекты, ведь за ними будущее нашего города», - отметила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, также посетившая «Молодежную ночь». Всего «Молодежную ночь», которая продлилась с 19.00 до 23.00, по словам организаторов посетило порядка двух тысяч человек. В Талнахе и Кайеркане, где на следующий день также прошли молодежные гулянья, Центр принял четыре тысячи и 800 человек соответственно.

Просмотров:272 Праздничные мероприятия прошли во всех районах города. В Центральном основным местом «тусовки» стал Молодежный центр, где состоялась «Молодежная ночь», в ходе которой горожане смогли посетить десятки тематических площадок, в том числе мастер-классы, интерактивные занятия, гонки на гироскутерах, турниры по видеоиграм и настольным играм, выступление барабанщиков, выставку автомобилей и многое другое.К сожалению, но из-за неблагоприятной погоды фестиваль красок "Холи" в Центральном районе был отменен, однако на следующий день его все же провели в Талнахе и Кайеркане.«Молодежный центр популярен среди норильчан совершенно разного возраста. Я в очередной раз убедилась, что ребята открыты для новых идей и стремятся узнать что-то новое и прогрессивное для себя. Я хочу пожелать нашим молодым людям, а в особенности выпускникам, смело идти по жизни, придумывать и реализовывать проекты, ведь за ними будущее нашего города», - отметила заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, также посетившая «Молодежную ночь».Всего «Молодежную ночь», которая продлилась с 19.00 до 23.00, по словам организаторов посетило порядка двух тысяч человек. В Талнахе и Кайеркане, где на следующий день также прошли молодежные гулянья, Центр принял четыре тысячи и 800 человек соответственно.