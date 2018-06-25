Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

25 июня 2018, 16:32



Зарегистрируйся на третий благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» и сделай доброе дело.

Благотворительный забег – это современная форма благотворительных акций, которая год от года становится все популярнее. За последние два года в благотворительном забеге приняло участие 4,5 тысячи горожан. Было собрано более 900 тысяч рублей. «Это не только сбор пожертвований, – отмечает Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норильский никель». – Прежде всего, это праздник благотворительности и здорового образа жизни. В этом году, все собранные в ходе регистрации на благотворительный забег средства будут направлены на поддержку программы благотворительного фонда «Территория добра» - «Наши дети». На эти деньги норильские дети, кому это необходимо, могут пройти лечение и курсы реабилитации в лучших клиниках страны и мира. В этом году будет оказана помощь норильчанину, 11-летнему Виктору Чернушкину. У Вити редкий диагноз - буллёзный эпидермолиз дистрофическая форма. Он ребенок-бабочка. Чтобы мальчик смог самостоятельно ходить, ему необходима операция, стоимость которой порядка полутора миллиона рублей». Зарегистрироваться на забег можно до 5 июля, но стать его участником или поддержать его можно и в день забега 7 июля. Минимальный взнос на забег - 200 рублей, но опыт прошлых лет показывает, что часто горожане вносят большие суммы. Так, например, максимальный взнос составил пять тысяч рублей. Зарегистрироваться на забег можно в БФ «Территория добра» на ул. Севастопольской, 4 (нежилой подъезд), или по ссылке https://t-dobra.timepad.ru/event/740357/. Телефон для справок 46-53-33.

Просмотров:410 Это партнерский проект «Норникеля», администрации города и благотворительного фонда социальных программ «Территория добра». Забег пройдет 7 июля.Благотворительный забег – это современная форма благотворительных акций, которая год от года становится все популярнее. За последние два года в благотворительном забеге приняло участие 4,5 тысячи горожан. Было собрано более 900 тысяч рублей.«Это не только сбор пожертвований, – отмечает Наталья Дунаева, начальник управления благотворительных программ ЗФ «Норильский никель». – Прежде всего, это праздник благотворительности и здорового образа жизни. В этом году, все собранные в ходе регистрации на благотворительный забег средства будут направлены на поддержку программы благотворительного фонда «Территория добра» - «Наши дети». На эти деньги норильские дети, кому это необходимо, могут пройти лечение и курсы реабилитации в лучших клиниках страны и мира. В этом году будет оказана помощь норильчанину, 11-летнему Виктору Чернушкину. У Вити редкий диагноз - буллёзный эпидермолиз дистрофическая форма. Он ребенок-бабочка. Чтобы мальчик смог самостоятельно ходить, ему необходима операция, стоимость которой порядка полутора миллиона рублей».Зарегистрироваться на забег можно до 5 июля, но стать его участником или поддержать его можно и в день забега 7 июля. Минимальный взнос на забег - 200 рублей, но опыт прошлых лет показывает, что часто горожане вносят большие суммы. Так, например, максимальный взнос составил пять тысяч рублей.Зарегистрироваться на забег можно в БФ «Территория добра» на ул. Севастопольской, 4 (нежилой подъезд), или по ссылке https://t-dobra.timepad.ru/event/740357/. Телефон для справок 46-53-33.