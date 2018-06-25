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25 июня 2018, 17:16



Норильск возвращает утраченный символ. Сегодня в 18 часов на втором корпусе дома на Ленинградской, З, откроют восстановленную «Снежинку».

«Снежинка» на Ленинградской улице, которой в этом году исполняется 57 лет, стала за это время памятным знаком, любимым норильчанами, но не имеющим никакого официального статуса, кроме народного. В 2003 году при ремонте дома ее просто заштукатурили. При этом через некоторое время часть рисунка вылезла из-под отвалившейся штукатурки и смотрелась немым укором. Потому, когда неделю назад возле «Снежинки» появились строительные леса, горожане высказывали в соцсетях однозначно положительные отзывы: «Ура! "Снежинку" реставрируют. Это важно для меня. Я этого очень ждал…» Но интрига, кто же провел реставрационные работы, сохраняется до момента открытия «Снежинки». Пока известно лишь, что это частная инициатива одного из жителей города.

Просмотров:351 Знаменитая панель «со снежинкой» была установлена в торце первого крупнопанельного дома Норильска еще в 1961 году, в начале строительства улицы Ленинградской. Снежинка со словом «Норильск» и датой «1961» свидетельствовала о начале новой эпохи в заполярном домостроении. Улица стала первой в городе, где начали строить дома из железобетонных панелей. Чтобы собирать здание как конструктор из готовых элементов, нужно, конечно, меньше времени и сил, чем выкладывать из кирпича. Поначалу железобетонные изделия шли из Красноярска, в течение длинной дороги часть из них неизбежно приходила в негодность, часть доставлялась с браком. И в 1961 году в структуре управления предприятий строительных материалов был организован строительно-монтажный участок крупнопанельного домостроения, завершена ударная стройка - завод железобетонных изделий.«Снежинка» на Ленинградской улице, которой в этом году исполняется 57 лет, стала за это время памятным знаком, любимым норильчанами, но не имеющим никакого официального статуса, кроме народного. В 2003 году при ремонте дома ее просто заштукатурили. При этом через некоторое время часть рисунка вылезла из-под отвалившейся штукатурки и смотрелась немым укором. Потому, когда неделю назад возле «Снежинки» появились строительные леса, горожане высказывали в соцсетях однозначно положительные отзывы: «Ура! "Снежинку" реставрируют. Это важно для меня. Я этого очень ждал…» Но интрига, кто же провел реставрационные работы, сохраняется до момента открытия «Снежинки». Пока известно лишь, что это частная инициатива одного из жителей города.