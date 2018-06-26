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26 июня 2018, 10:27



Варвара Визбор выступит на празднике уличной еды и уличной культуры в Норильске, который пройдет 7-8 июля на стадионе «Заполярник».

Большой семейный праздник уличной еды и уличной культуры будет проходить в Норильске 7 и 8 июля. Стадион «Заполярник» на все выходные превратится в главную гастрономическую и арт-площадку города. Яркие впечатления гостям фестиваля «СЕВЕР» обеспечат дегустации блюд кафе и ресторанов, кулинарные и творческие лекции и мастер-классы, встречи с мастерами стрит-фуда и стрит-арта, спортивные активности, интерактивная программа и «живой звук». Свое участие в фестивале подтвердили более 20 норильских кафе, кондитерских, ресторанов. Лекции и мастер-классы для гостей летнего фестиваля уличной еды проведут звезды столичной гастрономии: Юрий Агузаров, шеф-повар московского ресторана северной кухни MØS GastronomicSmart&Casual; Константин Матвеев, неоднократный участник гала-ужинов со звездами Michelin самого нашумевшего гастрономического проекта Москвы Door 19; Василий Емельяненко, знаменитый российский телеведущий и шеф-повар, член Федерации профессиональных поваров и кондитеров России; Александр Гаврилычев, член Национальной гильдии шеф-поваров, бренд-шеф ресторанов «Экспедиция» (Москва, Новосибирск, Минск), участник кулинарных программ на телевидении; Надежда Голубцова, кондитер ресторана Birch (Санкт-Петербург), автор обучающих программ для мастер-курсов по муссовым десертам, тарталеткам и шоколадному декору. На арт-площадке гости фестиваля смогут пообщаться с итальянским стрит-артистом Паоло Годжо Коласанти. О жанрах и направлениях стрит-арта на фестивале расскажет профессор Кирилл Гаврилин, искусствовед, советник ректора Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова. Все неравнодушные к уличному искусству гости фестиваля смогут посмотреть фильмы про итальянских, российских и швейцарских стрит-артистов и обсудить картины с Кириллом Гаврилиным и Паоло Годжо.

Просмотров:190 Известная российская певица, внучка прославленного барда-шестидесятника Юрия Визбора предпочитает работать в жанрах джаз и лаунж. Стараниями талантливой исполнительницы бардовские песни приобретают новое неожиданное звучание. Концерт Варвары Визбор станет трогательным финальным аккордом насыщенной фестивальной программы.Большой семейный праздник уличной еды и уличной культуры будет проходить в Норильске 7 и 8 июля. Стадион «Заполярник» на все выходные превратится в главную гастрономическую и арт-площадку города. Яркие впечатления гостям фестиваля «СЕВЕР» обеспечат дегустации блюд кафе и ресторанов, кулинарные и творческие лекции и мастер-классы, встречи с мастерами стрит-фуда и стрит-арта, спортивные активности, интерактивная программа и «живой звук».Свое участие в фестивале подтвердили более 20 норильских кафе, кондитерских, ресторанов. Лекции и мастер-классы для гостей летнего фестиваля уличной еды проведут звезды столичной гастрономии: Юрий Агузаров, шеф-повар московского ресторана северной кухни MØS GastronomicSmart&Casual; Константин Матвеев, неоднократный участник гала-ужинов со звездами Michelin самого нашумевшего гастрономического проекта Москвы Door 19; Василий Емельяненко, знаменитый российский телеведущий и шеф-повар, член Федерации профессиональных поваров и кондитеров России; Александр Гаврилычев, член Национальной гильдии шеф-поваров, бренд-шеф ресторанов «Экспедиция» (Москва, Новосибирск, Минск), участник кулинарных программ на телевидении; Надежда Голубцова, кондитер ресторана Birch (Санкт-Петербург), автор обучающих программ для мастер-курсов по муссовым десертам, тарталеткам и шоколадному декору.На арт-площадке гости фестиваля смогут пообщаться с итальянским стрит-артистом Паоло Годжо Коласанти. О жанрах и направлениях стрит-арта на фестивале расскажет профессор Кирилл Гаврилин, искусствовед, советник ректора Московской государственной художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова. Все неравнодушные к уличному искусству гости фестиваля смогут посмотреть фильмы про итальянских, российских и швейцарских стрит-артистов и обсудить картины с Кириллом Гаврилиным и Паоло Годжо.