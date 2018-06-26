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26 июня 2018, 11:20



Команды пришкольных оздоровительных лагерей Большого Норильска пройдут по «Тропе безопасности».

В ходе увлекательной поисково-приключенческой игры воспитанники городских лагерей проявят знания основ безопасности, встретятся с различными препятствиями, научатся различным способам разведения костров и приемам пожаротушения, окажут первую медицинскую помощь и вспомнят знаки дорожного движения. Наградой за пройденные испытания будет встреча с героями-пожарными, которые продемонстрируют настоящую боевую развертку, сообщила специалист Дворца детей и молодежи Валентина Сморыго.

Просмотров:182 «Тропа безопасности» - так называется квест-игра, которую специалисты объединенного штаба городских оздоровительных лагерей организует совместно с пожарными, полицейскими и госавтоинспекторами на территории СОК «Оганер». Участие в квесте примут все пришкольные лагеря города, поэтому состязания пройдут в два дня - 28 и 29 июля, начало в 11.00.В ходе увлекательной поисково-приключенческой игры воспитанники городских лагерей проявят знания основ безопасности, встретятся с различными препятствиями, научатся различным способам разведения костров и приемам пожаротушения, окажут первую медицинскую помощь и вспомнят знаки дорожного движения. Наградой за пройденные испытания будет встреча с героями-пожарными, которые продемонстрируют настоящую боевую развертку, сообщила специалист Дворца детей и молодежи Валентина Сморыго.