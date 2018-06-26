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26 июня 2018, 11:20

Команды пришкольных оздоровительных лагерей Большого Норильска пройдут по «Тропе безопасности».


«Тропа безопасности» - так называется квест-игра, которую специалисты объединенного штаба городских оздоровительных лагерей организует совместно с пожарными, полицейскими и госавтоинспекторами на территории СОК «Оганер». Участие в квесте примут все пришкольные лагеря города, поэтому состязания пройдут в два дня - 28 и 29 июля, начало в 11.00.
В ходе увлекательной поисково-приключенческой игры воспитанники городских лагерей проявят знания основ безопасности, встретятся с различными препятствиями, научатся различным способам разведения костров и приемам пожаротушения, окажут первую медицинскую помощь и вспомнят знаки дорожного движения. Наградой за пройденные испытания будет встреча с героями-пожарными, которые продемонстрируют настоящую боевую развертку, сообщила специалист Дворца детей и молодежи Валентина Сморыго.

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    Список новостей

 26 июня 2018 
16:32   Норильчанин стал призером первенства профсоюзов «Россия» по боксу 15:17   Перед уходом на каникулы депутаты внесли необходимые корректировки в бюджет Норильска и утвердили двух кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин города Норильска".
13:53   Повезет и бюджетникам, и платникам. В Норильском индустриальном институте вышел приказ о снижении стоимости обучения. 13:21   Реальный срок лишения свободы получил норильский подросток за кражу и грабеж.
12:41   В Норильске прикрыли незаконное игорное заведение. 12:21   Развитие НПР и Таймыра обсудят члены Комитета Государственной Думы. Завтра в Норильск прибудет делегация из федерального парламента.
12:20   Управление соцполитики переезжает и в течение трех дней не будет принимать граждан. 11:54   «Норильский Арбат» откроется сегодня на Театральной площади.
11:20   Команды пришкольных оздоровительных лагерей Большого Норильска пройдут по «Тропе безопасности». 10:27   Варвара Визбор выступит на празднике уличной еды и уличной культуры в Норильске, который пройдет 7-8 июля на стадионе «Заполярник».

 25 июня 2018 
17:16   Норильск возвращает утраченный символ. Сегодня в 18 часов на втором корпусе дома на Ленинградской, З, откроют восстановленную «Снежинку». 16:32   Зарегистрируйся на третий благотворительный забег «Норильск, беги со мной!» и сделай доброе дело.
16:21   Почти семь тысяч норильчан объединил Молодежный центр в День молодежи. 16:08   В Норильске стартовал чемпионат города по футболу. Сезон продлится до сентября и завершится розыгрышем Кубка «Заполярной правды».
15:57   Норильский колледж искусств в этом году окончили 39 выпускников, шесть из них - с отличием. 15:43   Памяти почетного гражданина города Норильска Василия Рыжкова посвятил свой двухдневный сплав по реке Валек норильский клуб туристов «Таймыр».
15:11   На этой неделе в Норильске пройдет вторая в этом году встреча руководителей медучреждений с населением. 14:44   Сегодня в Норильске стартовала спартакиада трудовых отрядов школьников.
13:45   Выпускной бал с родителями и без. 1225 бывших норильских школьников вместе с 600 тысячами других «виновников торжества» по всей России в ночь с 23 на 24 июня отметили праздник прощания со школой. 12:47   Норильские полицейские провели профилактическую беседу с трудовым отрядом школьников.
12:21   Определен лучший гол сезона 2017/18! 12:19   В киновидеоклубном объединении «Экран» открыт набор детей в Летнюю школу анимации.
12:16   Лариса Зелькова: «Благодаря новой стратегии развития компании Норильск перестал быть только символом индустрии». 11:47   На берегу Хараелаха прошел субботник.
11:44   День рыбака на Таймыре стартует 29 июня. 10:36   В этом году в традиционном слете туристов на реке Хараелах примут участие около 40 команд.
10:23   Норильск снова в теме. Стартует городской творческий конкурс ГТО.

 22 июня 2018 
15:46   Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков провели профилактическую беседу с военнослужащими. 15:35   Опубликована программа главных мероприятий этого лета. Отмечать 65-летие города норильчане будут с 13 по 15 июля.
14:12   Гостиница и ресторан народной кухни откроются в центре Норильска. 14:06   День памяти и скорби: норильчане возложили цветы к Вечному огню на площади Памяти героев.
13:42   Завтра отмечается официальная дата начала строительства Норильского комбината. 12:36   В канун Дня памяти и скорби ребята из норильской городской профильной школы в МБОУ «СШ № 3» совершили путешествие на остров Героев.
12:25   В Норильске выявлено 600 кг просроченного мяса. 12:17   В Норильске обновят более шести километров магистральных сетей. На летнюю программу ремонтов НТЭК направит 2,7 млрд рублей.
12:09   В Норильске проходит бесплатный семинар для представителей бизнеса. 11:53   1 июля в Норильске стартует Заполярный фестиваль ГТО.
11:39   22 июня – День памяти и скорби. Во всех районах города сегодня проходят мероприятия, посвященные 77-й годовщине начала ВОВ. 11:17   Накануне норильчане приняли участие в акции «Свеча памяти», посвященной Дню памяти и скорби.
09:55   Загранники подорожали. Госдума одобрила повышение госпошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тысяч рублей. 09:47   С начала июня в Талнахе утонули ребенок и мужчина.
09:18   Севастопольская закрыта для автотранспорта. 09:14   Депутаты утвердили изменения в плане пассажирских перевозок.

 21 июня 2018 
18:53   ДМС за счет работодателя. Норникель запускает большую корпоративную программу по развитию добровольного медицинского страхования 18:44   Сегодня в Норильске на причале ЦАТК спустили на воду первые пять судов. В организации создан участок эксплуатации всего водного транспорта, принадлежащего подразделениям Заполярного филиала
18:26   Компанию «Арктик Палладий» создал «Норникель» для проекта с «Русской платиной» 17:27   «Норникель» восполняет выбывающие мощности на руднике «Октябрьский».
17:26   Средний балл по Норильску – 67. Обнародованы результаты ЕГЭ по русскому языку, который считается обязательным для получения аттестата. 17:19   Ремонт моста через Наледную пока откладывается. Зато мост возле ТЭЦ-1 введут в строй уже этой осенью.
17:05   В Кайеркане, наконец, запустят в эксплуатацию пластинчатые теплообменники, а в Норильске продолжат сносить аварийные дома.




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