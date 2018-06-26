Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 июня 2018, 11:54



«Норильский Арбат» откроется сегодня на Театральной площади.

Все воспитанники четырех городских оздоровительных лагерей Норильска и Оганера встретятся на площади Театральной для того, чтобы порадовать друг друга и жителей города плодами своего летнего творчества и хорошим настроением. Все будет, как на Московском Арбате – музыка, художественное творчество, игровые площадки, подарки горожанам в виде поделок, танцевальных композиций, интерактив с участниками праздника, сообщили организаторы праздника из ДТДМ.

Просмотров:168 «Норильский Арбат» – это праздник детского творчества по итогам проведенной 1-й смены в оздоровительных лагерях, который состоится сегодня на Театральной площади в 16.00.Все воспитанники четырех городских оздоровительных лагерей Норильска и Оганера встретятся на площади Театральной для того, чтобы порадовать друг друга и жителей города плодами своего летнего творчества и хорошим настроением. Все будет, как на Московском Арбате – музыка, художественное творчество, игровые площадки, подарки горожанам в виде поделок, танцевальных композиций, интерактив с участниками праздника, сообщили организаторы праздника из ДТДМ.