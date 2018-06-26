Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

26 июня 2018, 12:20



Управление соцполитики переезжает и в течение трех дней не будет принимать граждан.

Со 2 июля прием граждан по вопросам консультирования и оформления социальных услуг в Центральном районе города Норильска будет осуществляться по новому адресу, на ул. Советской, 14. Часы приема: понедельник, среда, четверг, пятница с 10.00 до 17. 00, вторник с 10.00 до 18.00, последняя пятница месяца – неприемный день.

Просмотров:183 27, 28 и 29 июня управление социальной политики администрации города Норильска по техническим причинам (в связи с переездом) не будет осуществлять прием граждан по вопросам консультирования и оформления социальных услуг в отделе по приему документов на оказание социальных услуг на Ленинском проспекте, 26.Со 2 июля прием граждан по вопросам консультирования и оформления социальных услуг в Центральном районе города Норильска будет осуществляться по новому адресу, на ул. Советской, 14. Часы приема: понедельник, среда, четверг, пятница с 10.00 до 17. 00, вторник с 10.00 до 18.00, последняя пятница месяца – неприемный день.