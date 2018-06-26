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26 июня 2018, 12:21



Развитие НПР и Таймыра обсудят члены Комитета Государственной Думы. Завтра в Норильск прибудет делегация из федерального парламента.

А в четверг, 28 июня, представительная делегация отправится в Дудинку, где примет участие в заседании круглого стола на тему «Стратегическое планирование развития территорий, являющихся опорными пунктами развития Северного морского пути».

Просмотров:174 Завтра же члены Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, представители законодательных и представительных органов государственной власти субъектов РФ посетят в Норильске предприятия Заполярного филиала «Норникеля», проведут ряд встреч.А в четверг, 28 июня, представительная делегация отправится в Дудинку, где примет участие в заседании круглого стола на тему «Стратегическое планирование развития территорий, являющихся опорными пунктами развития Северного морского пути».