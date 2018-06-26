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26 июня 2018, 12:41



В Норильске прикрыли незаконное игорное заведение.

В ходе проверки было установлено, что жительница г. Норильска в марте 2018 года арендовала помещение, в котором установила электронные игровые автоматы и организовала клуб, члены которого участвовали в незаконных азартных играх. Клуб работал ежедневно, вход в него осуществлялся свободно, сообщили в прокуратуре города. В связи с нарушением Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» по результатам проверки следственным отделом по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны). Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой города признано законным и обоснованным. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в прокуратуре города, говорится в сообщении.

Просмотров:200 Заведение для любителей поиграть в азартные игры в одном из домов района Талнах г. Норильска было обнаружено в ходе совместного рейда прокуратуры города и отдела полиции.В ходе проверки было установлено, что жительница г. Норильска в марте 2018 года арендовала помещение, в котором установила электронные игровые автоматы и организовала клуб, члены которого участвовали в незаконных азартных играх. Клуб работал ежедневно, вход в него осуществлялся свободно, сообщили в прокуратуре города.В связи с нарушением Федерального закона «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» по результатам проверки следственным отделом по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны).Постановление о возбуждении уголовного дела прокуратурой города признано законным и обоснованным. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на особом контроле в прокуратуре города, говорится в сообщении.