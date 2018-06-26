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26 июня 2018, 13:21



Реальный срок лишения свободы получил норильский подросток за кражу и грабеж.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что с ноября 2017 года подросток состоит на профилактическом учете в отделе полиции г. Норильска, основанием чему послужило совершение преступлений средней тяжести. Однако тогда он был освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. В этом году юноша опять встал на преступную тропу. Так, в феврале 2018 года он заметил, как его знакомый обронил ключи от квартиры. Незаметно подняв их, подросток решил побывать в квартире в отсутствие хозяев. Затем, введя в заблуждение двух несовершеннолетних, предложил им помочь ему перенести его вещи из квартиры. Проникнув в квартиру знакомого, похитил имущество на сумму более 17 тыс. рублей и с места совершения преступления скрылся. В марте текущего года этот же несовершеннолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в подъезде дома, силой отнял у другого несовершеннолетнего сотовый телефон стоимостью более 10 тыс. рублей, нанеся последнему телесные повреждения. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал несовершеннолетнего виновным в совершении инкриминируемых деяний и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.

Просмотров:182 Уголовное дело по обвинению несовершеннолетнего в совершении двух тяжких преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, а также грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья), рассматривался Норильским городским судом с участием государственного обвинителя.В ходе судебного разбирательства было установлено, что с ноября 2017 года подросток состоит на профилактическом учете в отделе полиции г. Норильска, основанием чему послужило совершение преступлений средней тяжести. Однако тогда он был освобожден судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа.В этом году юноша опять встал на преступную тропу. Так, в феврале 2018 года он заметил, как его знакомый обронил ключи от квартиры. Незаметно подняв их, подросток решил побывать в квартире в отсутствие хозяев. Затем, введя в заблуждение двух несовершеннолетних, предложил им помочь ему перенести его вещи из квартиры. Проникнув в квартиру знакомого, похитил имущество на сумму более 17 тыс. рублей и с места совершения преступления скрылся.В марте текущего года этот же несовершеннолетний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в подъезде дома, силой отнял у другого несовершеннолетнего сотовый телефон стоимостью более 10 тыс. рублей, нанеся последнему телесные повреждения.Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал несовершеннолетнего виновным в совершении инкриминируемых деяний и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.Приговор не вступил в законную силу.