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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:32 Норильчанин стал призером первенства профсоюзов «Россия» по боксу
15:17 Перед уходом на каникулы депутаты внесли необходимые корректировки в бюджет Норильска и утвердили двух кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин города Норильска".
13:53 Повезет и бюджетникам, и платникам. В Норильском индустриальном институте вышел приказ о снижении стоимости обучения.
13:21 Реальный срок лишения свободы получил норильский подросток за кражу и грабеж.
12:41 В Норильске прикрыли незаконное игорное заведение.
12:21 Развитие НПР и Таймыра обсудят члены Комитета Государственной Думы. Завтра в Норильск прибудет делегация из федерального парламента.
12:20 Управление соцполитики переезжает и в течение трех дней не будет принимать граждан.
11:54 «Норильский Арбат» откроется сегодня на Театральной площади.
11:20 Команды пришкольных оздоровительных лагерей Большого Норильска пройдут по «Тропе безопасности».
10:27 Варвара Визбор выступит на празднике уличной еды и уличной культуры в Норильске, который пройдет 7-8 июля на стадионе «Заполярник».
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