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26 июня 2018, 13:53



Повезет и бюджетникам, и платникам. В Норильском индустриальном институте вышел приказ о снижении стоимости обучения.

Только за первую половину дня 26 июня документы подали 30 человек, среди них - четверо выпускников школ с золотыми медалями и аттестатами отличников. Как говорят в самом вузе, старт приема «дневников» - из числа вчерашних 11-классников и выпускников прошлых лет - можно считать удачным. До этого велся прием «заочников», на данный момент их заявилось 73 человека, и это еще не предел, уверена председатель приемной комиссии Татьяна Сазонова, ведь всего в норильском вузе для заочников минимум 100 бюджетных мест. Свое намерение получить второе высшее образование в НГИИ в этом году выразили уже 14 человек. Бюджетные места, которые нынче предлагает НГИИ для студентов дневного отделения, идентичны тем, что были в прошлом году. Вуз набирает студентов по таким направлениям подготовки, как строительство, информационные системы и технологии, электроэнергетика и электротехника, металлургия, горное дело, автоматизация технологически процессов и производств, экономика и другие - всего 10 позиций. «В этом году у нас грандиозная новость для тех, кто поступает на контрактную форму обучения, иными словами, для «платников» по программам бакалавриата и специалитета. Скидка будет беспрецедентной - от 10 до 50 процентов от общей стоимости. 50 процентов - для одаренных абитуриентов, тех, чей средний балл ЕГЭ при поступлении не ниже 60-70 баллов (в зависимости от факультета); 10 процентов - для отдельных категорий, поступающих и обучающихся», - поделился в интервью «Заполярной правде» и. о. ректора НГИИ Дмитрий Дубров. Напомним, 26 июля прием документов от тех, кто собирается учиться на бюджете, закончится. 1 августа - последний день приема оригиналов документов об образовании от ребят так называемой «первой волны» - первого этапа зачисления. 6 августа окончится вторая волна, а 18 августа стартует заявочная компания на внебюджетную (платную) форму обучения. В этом году годовая стоимость обучения для «платников» составит порядка 200 тысяч рублей. Все дополнительные вопросы - в приемной комиссии вуза по телефону 47-39-47.

Просмотров:187 С сегодняшнего дня в Норильском государственном индустриальном институте принимают документы от абитуриентов по результатам ЕГЭ.Только за первую половину дня 26 июня документы подали 30 человек, среди них - четверо выпускников школ с золотыми медалями и аттестатами отличников.Как говорят в самом вузе, старт приема «дневников» - из числа вчерашних 11-классников и выпускников прошлых лет - можно считать удачным.До этого велся прием «заочников», на данный момент их заявилось 73 человека, и это еще не предел, уверена председатель приемной комиссии Татьяна Сазонова, ведь всего в норильском вузе для заочников минимум 100 бюджетных мест. Свое намерение получить второе высшее образование в НГИИ в этом году выразили уже 14 человек.Бюджетные места, которые нынче предлагает НГИИ для студентов дневного отделения, идентичны тем, что были в прошлом году. Вуз набирает студентов по таким направлениям подготовки, как строительство, информационные системы и технологии, электроэнергетика и электротехника, металлургия, горное дело, автоматизация технологически процессов и производств, экономика и другие - всего 10 позиций.«В этом году у нас грандиозная новость для тех, кто поступает на контрактную форму обучения, иными словами, для «платников» по программам бакалавриата и специалитета. Скидка будет беспрецедентной - от 10 до 50 процентов от общей стоимости. 50 процентов - для одаренных абитуриентов, тех, чей средний балл ЕГЭ при поступлении не ниже 60-70 баллов (в зависимости от факультета); 10 процентов - для отдельных категорий, поступающих и обучающихся», - поделился в интервью «Заполярной правде» и. о. ректора НГИИ Дмитрий Дубров.Напомним, 26 июля прием документов от тех, кто собирается учиться на бюджете, закончится. 1 августа - последний день приема оригиналов документов об образовании от ребят так называемой «первой волны» - первого этапа зачисления. 6 августа окончится вторая волна, а 18 августа стартует заявочная компания на внебюджетную (платную) форму обучения. В этом году годовая стоимость обучения для «платников» составит порядка 200 тысяч рублей.Все дополнительные вопросы - в приемной комиссии вуза по телефону 47-39-47.