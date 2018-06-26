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26 июня 2018, 15:17



Перед уходом на каникулы депутаты внесли необходимые корректировки в бюджет Норильска и утвердили двух кандидатов на присвоение звания "Почетный гражданин города Норильска".

Народные избранники единогласно приняли отчет, тем самым закрыв бюджетный процесс прошлого года. По мнению депутатов, специалистов администрации и главы города, год был умеренно успешным. «Не все было просто. Были и неисполнение программы, и достаточно серьезные корректировки в связи с поздним заключением контрактов, но тем не менее год закрыт, - отметил председатель горсовета Александр Пестряков. - Сегодня прорабатываем 2018 год и начинаем подготовку бюджета на 2019-й». Корректировки в главном финансовом документе этого года были необходимы в связи с перераспределением бюджетных средств для своевременного проведения конкурсных процедур, а также с уточнением поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. Доходная часть бюджета города после уточнения ассигнований из края увеличилась на 28 млн рублей. На эту же сумму увеличены и статьи городских расходов. Таким образом, планируемый доход в 2018 году составил 17,68 млрд рублей, расход – 18,95 млрд. После произведенной корректировки дефицит бюджета города не изменился и сохранился в сумме около 1,3 млрд рублей. Единогласно депутаты проголосовали и за присвоение звания «Почетный гражданин города Норильска» Сергею Шмакову и Николаю Поппелю. Сергей Александрович Шмаков прошел трудовой путь с 1980 по 2001 год от электрослесаря 4-го разряда до заместителя управляющего трестом «Норильскшахтсервис». В 2001 году стал депутатом Норильского городского Совета. В дальнейшем избирался в представительный орган города еще в 2007 и 2012 годах. Дважды возглавлял городской Совет в качестве председателя, а в декабре 2007 года единогласно был избран главой города Норильска. Николай Викторович Поппель был назначен начальником Норильского СШУ треста «Шахтспецстрой» Минмонтажспецстроя СССР в 1969 году. В 1976-м стал заместителем директора Норильского комбината по капитальному строительству. В 1984 году Поппель был переведен в Академию наук СССР в качестве заместителя президента академии по строительству, а в 1988 году возглавил объединение «Союзцветметшахтстрой» Минцветмета СССР. После его расформирования Поппель некоторое время проработал в Союзе архитекторов СССР, вернулся в Норильск, а затем в головной офис ОАО «ГМК «Норильский никель», где его богатые знания и практический многолетний опыт в области капитального строительства были востребованы в новых условиях.

Просмотров:140 Сегодня состоялась сессия Норильского городского Совета депутатов, заключительная в этом политическом сезоне. Главными вопросами повестки дня стали отчет об исполнении бюджета Норильска за 2017 год и корректировка бюджета на 2018 год.Народные избранники единогласно приняли отчет, тем самым закрыв бюджетный процесс прошлого года. По мнению депутатов, специалистов администрации и главы города, год был умеренно успешным. «Не все было просто. Были и неисполнение программы, и достаточно серьезные корректировки в связи с поздним заключением контрактов, но тем не менее год закрыт, - отметил председатель горсовета Александр Пестряков. - Сегодня прорабатываем 2018 год и начинаем подготовку бюджета на 2019-й».Корректировки в главном финансовом документе этого года были необходимы в связи с перераспределением бюджетных средств для своевременного проведения конкурсных процедур, а также с уточнением поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.Доходная часть бюджета города после уточнения ассигнований из края увеличилась на 28 млн рублей. На эту же сумму увеличены и статьи городских расходов. Таким образом, планируемый доход в 2018 году составил 17,68 млрд рублей, расход – 18,95 млрд. После произведенной корректировки дефицит бюджета города не изменился и сохранился в сумме около 1,3 млрд рублей.Единогласно депутаты проголосовали и за присвоение звания «Почетный гражданин города Норильска» Сергею Шмакову и Николаю Поппелю.Сергей Александрович Шмаков прошел трудовой путь с 1980 по 2001 год от электрослесаря 4-го разряда до заместителя управляющего трестом «Норильскшахтсервис». В 2001 году стал депутатом Норильского городского Совета. В дальнейшем избирался в представительный орган города еще в 2007 и 2012 годах. Дважды возглавлял городской Совет в качестве председателя, а в декабре 2007 года единогласно был избран главой города Норильска.Николай Викторович Поппель был назначен начальником Норильского СШУ треста «Шахтспецстрой» Минмонтажспецстроя СССР в 1969 году. В 1976-м стал заместителем директора Норильского комбината по капитальному строительству. В 1984 году Поппель был переведен в Академию наук СССР в качестве заместителя президента академии по строительству, а в 1988 году возглавил объединение «Союзцветметшахтстрой» Минцветмета СССР. После его расформирования Поппель некоторое время проработал в Союзе архитекторов СССР, вернулся в Норильск, а затем в головной офис ОАО «ГМК «Норильский никель», где его богатые знания и практический многолетний опыт в области капитального строительства были востребованы в новых условиях.