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26 июня 2018, 16:32



Норильчанин стал призером первенства профсоюзов «Россия» по боксу.

На пути к финалу спортсмен провел четыре боя, поочередно одолев соперников из Краснодара, Перми, Московской области и Дагестана. В решающей схватке Богдан встретился с оппонентом из Славянска-на-Кубани и, к сожалению, несмотря на все усилия, уступил в равном бою по очкам. Прошедшие соревнования стали отборочными к первенству России, которое в двадцатых числах июля состоится в Тюмени. Сейчас решается вопрос о допуске к ним Богдана. Стоит отметить, что ранее права выступить в Тюмени добился брат-близнец Богдана – Илья, ставший победителем первенства Сибирского федерального округа. Удачное выступление на первенстве России открывает дорогу к первенству Европы (октябрь, Анапа). «На Кубань мы смогли поехать только благодаря сторонней помощи: людям, которым небезразличен спорт и подрастающее поколение. У нашего управления по спорту, к сожалению, денег на нас не нашлось. Говоря же о Тюмени, могу отметить, что и морально, и технически, и физически ребята готовы, способны ставить перед собой самые высокие задачи. Главное – чтобы повезло с жеребьевкой, и в предварительных боях братья не встретились. Друг против друга они боксировать точно не будут – потянут жребий», - сказал тренер боксеров Максим Трофимов. Добавим, что по итогам минувшего спортивного сезона ДЮСШ-4, которую представляют братья Андреяновы, среди норильских спортшкол подготовила больше всего членов для сборной команды Красноярского края по боксу – семь человек.

Просмотров:370 Состязания прошли в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) и собрали более 300 участников со всей страны. Норильск представлял Богдан Андреянов из ДЮСШ-4, воспитанник тренеров Максима Трофимова и Максима Лазника. Он выступил в возрастной группе 15-16 лет и в весовой категории 60 кг.На пути к финалу спортсмен провел четыре боя, поочередно одолев соперников из Краснодара, Перми, Московской области и Дагестана. В решающей схватке Богдан встретился с оппонентом из Славянска-на-Кубани и, к сожалению, несмотря на все усилия, уступил в равном бою по очкам.Прошедшие соревнования стали отборочными к первенству России, которое в двадцатых числах июля состоится в Тюмени. Сейчас решается вопрос о допуске к ним Богдана. Стоит отметить, что ранее права выступить в Тюмени добился брат-близнец Богдана – Илья, ставший победителем первенства Сибирского федерального округа. Удачное выступление на первенстве России открывает дорогу к первенству Европы (октябрь, Анапа).«На Кубань мы смогли поехать только благодаря сторонней помощи: людям, которым небезразличен спорт и подрастающее поколение. У нашего управления по спорту, к сожалению, денег на нас не нашлось. Говоря же о Тюмени, могу отметить, что и морально, и технически, и физически ребята готовы, способны ставить перед собой самые высокие задачи. Главное – чтобы повезло с жеребьевкой, и в предварительных боях братья не встретились. Друг против друга они боксировать точно не будут – потянут жребий», - сказал тренер боксеров Максим Трофимов.Добавим, что по итогам минувшего спортивного сезона ДЮСШ-4, которую представляют братья Андреяновы, среди норильских спортшкол подготовила больше всего членов для сборной команды Красноярского края по боксу – семь человек.