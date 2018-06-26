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26 июня 2018, 18:36



«Север ваш» – курс на Арктику. Самолёты-амфибии в ходе кругосветной экспедиции побывают и в Норильске.

«Летим вдоль Северного полярного круга, из Самары через Тюмень, Сургут, Тарко-Сале, выходим на Норильск и далее Хатанга, мыс Шмидта - доходим до Бухты Провидения», - рассказал Андрей Иванов – участник экспедиции, директор межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов. Участники экспедиции исследуют атмосферу, проведут медико-биологические эксперименты и зондирование земли с малых высот. Участники экспедиции планируют провести зондирование земли с малых высот, исследовать атмосферу и воду в морях и реках, провести эксперименты и нанотехнологические исследования. Работа будет вестись в практически экстремальных условиях. «Нас ждет обледенение поверхностей машин, внезапные перемены погоды, постоянный полярный день и смена часовых поясов в «обратную» сторону. А над территорией США придется лететь все время по приборам, почти на высотном «потолке» машин», - рассказал пилот Владимир Евстафьев. Перелет будет проходить на легких самолетах-амфибиях российского производства Ла-8 и "Борей» на высотах от 1000 до 4000 метров со скоростью 200 км/час. Для справки: Модель «Ла-8» имеет оригинальную конструкцию вместимостью 8 человек. Без посадки самолёт способен преодолеть около 2 тысяч километров со скоростью 220 км/час на высотах от 150 до 4 тысяч метров. Ла-8 способен садиться на любые аэродромы, на грунт и воду. Borey – недорогой экономичный двухместный самолет, предназначенный как для широкого частного использования, так и для решения любых задач авиации общего назначения. «Borey» способен двигаться со скоростью 180 км/час, находясь на максимальной высоте – 4 тысячи метров, и совершать беспосадочные полеты дальностью до тысячи километров. Нынешняя экспедиция позволит оценить качество отечественных технологий, используемых в малой авиации. Кстати, участники считают, что таких перелетов не было лет 80, со времен знаменитого рейса Чкалова, Байдукова и Белякова через полюс в Америку в июне 1937 года. Еще один участник экспедиции космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Олег Атьков отметил, что в пути их ожидает много интересного и фантастического: «Мы будем идти июль, начало августа. Это довольно частая смена часовых поясов. В одном месте у нас произойдет парадоксальная ситуация, когда мы перейдем с Чукотки на Аляску, попадем во вчерашний день. Мы скажем: «Ребята, мы вам расскажем, как вы будете жить здесь завтра». Источники: ОГТРК «Ямал-Регион», Федерал Пресс.

Просмотров:531 Масштабная авиационная арктическая экспедиция «Север ваш» стартует 3 июля в Самаре. За полтора месяца семь человек на трех самолетах преодолеют расстояние длиной более 20 тысяч км. Кроме российской Арктики экспедиция побывает в девяти странах: Канаде, Гренландии, Исландии, Норвегии, Финляндии и других. В ходе перелета над Северным Ледовитым океаном планируется сделать около 50 остановок и посадок, из них 15 на территории России.«Летим вдоль Северного полярного круга, из Самары через Тюмень, Сургут, Тарко-Сале, выходим на Норильск и далее Хатанга, мыс Шмидта - доходим до Бухты Провидения», - рассказал Андрей Иванов – участник экспедиции, директор межрегиональной общественной организации пилотов и владельцев воздушных судов.Участники экспедиции исследуют атмосферу, проведут медико-биологические эксперименты и зондирование земли с малых высот. Участники экспедиции планируют провести зондирование земли с малых высот, исследовать атмосферу и воду в морях и реках, провести эксперименты и нанотехнологические исследования. Работа будет вестись в практически экстремальных условиях.«Нас ждет обледенение поверхностей машин, внезапные перемены погоды, постоянный полярный день и смена часовых поясов в «обратную» сторону. А над территорией США придется лететь все время по приборам, почти на высотном «потолке» машин», - рассказал пилот Владимир Евстафьев.Перелет будет проходить на легких самолетах-амфибиях российского производства Ла-8 и "Борей» на высотах от 1000 до 4000 метров со скоростью 200 км/час.Для справки:Модель «Ла-8» имеет оригинальную конструкцию вместимостью 8 человек. Без посадки самолёт способен преодолеть около 2 тысяч километров со скоростью 220 км/час на высотах от 150 до 4 тысяч метров. Ла-8 способен садиться на любые аэродромы, на грунт и воду.Borey – недорогой экономичный двухместный самолет, предназначенный как для широкого частного использования, так и для решения любых задач авиации общего назначения. «Borey» способен двигаться со скоростью 180 км/час, находясь на максимальной высоте – 4 тысячи метров, и совершать беспосадочные полеты дальностью до тысячи километров.Нынешняя экспедиция позволит оценить качество отечественных технологий, используемых в малой авиации. Кстати, участники считают, что таких перелетов не было лет 80, со времен знаменитого рейса Чкалова, Байдукова и Белякова через полюс в Америку в июне 1937 года.Еще один участник экспедиции космонавт-исследователь, Герой Советского Союза, член-корреспондент РАН Олег Атьков отметил, что в пути их ожидает много интересного и фантастического: «Мы будем идти июль, начало августа. Это довольно частая смена часовых поясов. В одном месте у нас произойдет парадоксальная ситуация, когда мы перейдем с Чукотки на Аляску, попадем во вчерашний день. Мы скажем: «Ребята, мы вам расскажем, как вы будете жить здесь завтра».Источники: ОГТРК «Ямал-Регион», Федерал Пресс.