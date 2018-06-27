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27 июня 2018, 10:51



Бывшему мэру Норильска Сергею Шмакову присвоено звание почетного гражданина города.

Сергей Александрович Шмаков прошел трудовой путь с 1980 по 2001 год от электрослесаря четвертого разряда вспомогательного производства горнорудного управления Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина до заместителя управляющего трестом «Норильскшахтсервис» по подготовке производства Заполярного филиала ОАО «Норильская горная компания». Пользуясь большим доверием и заслуженным уважением жителей города Норильска, Шмаков в 2001 году стал депутатом Норильского городского Совета. В дальнейшем Сергей Александрович избирался в представительный орган города еще дважды – в 2007 и 2012 годах. Дважды возглавлял городской Совет в качестве председателя, а в декабре 2007 года единогласно был избран главой города Норильска. «За период работы Сергей Александрович внес большой вклад в социально-экономическое развитие территории муниципального образования город Норильск. Одним из первых решительных шагов Шмакова на посту главы города стало введение в марте 2008 года принципиально новой системы местного самоуправления. К высшим руководящим органам муниципального образования отнесен глава города, городской Совет депутатов и администрация города. Норильск перешел к этой модели управления городом намного раньше многих муниципальных образований России и стал одним из положительных примеров применения данной системы, - отмечается в решение горсовета. - С 2009 года муниципалитету удалось выполнить ряд мероприятий в рамках реализации «Программы реформирования муниципальных финансов». Используя программно-целевые методы бюджетного планирования, была создана эффективная модель управления социально-экономическим развитием города. В бюджете 2012 года в программную форму была облечена значительная часть расходов бюджета Норильска». Под руководством Сергея Александровича муниципальное образование город Норильск неоднократно признавалось победителем конкурсов федерального и регионального уровней, а администрация города Норильска становилась победителем: в номинации «За высокое качество управления бюджетными расходами» (2010, 2012); в номинации «За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг» (2011). Шмаков курировал проведение значимых мероприятий по осуществлению капитальных ремонтов, сохранению исторического облика и благоустройству города. По его поручению в 2010 году в Норильске была разработана и реализована муниципальная программа специальных мероприятий, позволивших значительно увеличить количество мест для дошкольников. Под непосредственным руководством Сергея Александровича в Норильске успешно реализовывались федеральные и краевые программы переселения неработающих граждан из районов Крайнего Севера. Большая заслуга Сергея Александровича в отстаивании интересов норильчан на всех уровнях власти, считают в наградной комиссии: «На протяжении всей своей деятельности он проводил системную и продуктивную работу с Законодательным собранием и правительством Красноярского края, комитетом Государственной Думы РФ по проблемам Крайнего Севера, правительством РФ. Эффективно взаимодействуя с правительством Красноярского края, представляя интересы жителей города Норильска на краевом и федеральном уровнях, Шмаков результативно решал вопросы социально-экономического развития муниципального образования город Норильск». С апреля 2012 года Сергей Александрович продолжил трудовую деятельность и в настоящее время занимает должность первого заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти и персоналу, заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «Институт Гипроникель».

Просмотров:210 Такое решение было принято на сессии Норильского городского Совета депутатов.Сергей Александрович Шмаков прошел трудовой путь с 1980 по 2001 год от электрослесаря четвертого разряда вспомогательного производства горнорудного управления Норильского горно-металлургического комбината им. А. П. Завенягина до заместителя управляющего трестом «Норильскшахтсервис» по подготовке производства Заполярного филиала ОАО «Норильская горная компания».Пользуясь большим доверием и заслуженным уважением жителей города Норильска, Шмаков в 2001 году стал депутатом Норильского городского Совета. В дальнейшем Сергей Александрович избирался в представительный орган города еще дважды – в 2007 и 2012 годах. Дважды возглавлял городской Совет в качестве председателя, а в декабре 2007 года единогласно был избран главой города Норильска.«За период работы Сергей Александрович внес большой вклад в социально-экономическое развитие территории муниципального образования город Норильск.Одним из первых решительных шагов Шмакова на посту главы города стало введение в марте 2008 года принципиально новой системы местного самоуправления. К высшим руководящим органам муниципального образования отнесен глава города, городской Совет депутатов и администрация города. Норильск перешел к этой модели управления городом намного раньше многих муниципальных образований России и стал одним из положительных примеров применения данной системы, - отмечается в решение горсовета. - С 2009 года муниципалитету удалось выполнить ряд мероприятий в рамках реализации «Программы реформирования муниципальных финансов». Используя программно-целевые методы бюджетного планирования, была создана эффективная модель управления социально-экономическим развитием города. В бюджете 2012 года в программную форму была облечена значительная часть расходов бюджета Норильска».Под руководством Сергея Александровича муниципальное образование город Норильск неоднократно признавалось победителем конкурсов федерального и регионального уровней, а администрация города Норильска становилась победителем: в номинации «За высокое качество управления бюджетными расходами» (2010, 2012); в номинации «За высокое качество организации предоставления муниципальных услуг» (2011).Шмаков курировал проведение значимых мероприятий по осуществлению капитальных ремонтов, сохранению исторического облика и благоустройству города. По его поручению в 2010 году в Норильске была разработана и реализована муниципальная программа специальных мероприятий, позволивших значительно увеличить количество мест для дошкольников. Под непосредственным руководством Сергея Александровича в Норильске успешно реализовывались федеральные и краевые программы переселения неработающих граждан из районов Крайнего Севера.Большая заслуга Сергея Александровича в отстаивании интересов норильчан на всех уровнях власти, считают в наградной комиссии: «На протяжении всей своей деятельности он проводил системную и продуктивную работу с Законодательным собранием и правительством Красноярского края, комитетом Государственной Думы РФ по проблемам Крайнего Севера, правительством РФ.Эффективно взаимодействуя с правительством Красноярского края, представляя интересы жителей города Норильска на краевом и федеральном уровнях, Шмаков результативно решал вопросы социально-экономического развития муниципального образования город Норильск».С апреля 2012 года Сергей Александрович продолжил трудовую деятельность и в настоящее время занимает должность первого заместителя генерального директора по взаимодействию с органами власти и персоналу, заместителя генерального директора по общим вопросам ООО «Институт Гипроникель».