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27 июня 2018, 12:26



Расчетно-кассовый центр Норильска меняет форму собственности.

Как сообщил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, прокуратура Норильска обратила внимание властей на то, что организационная форма «Муниципальное унитарное предприятие» не приемлема для расчетно-кассового центра, поскольку он не является исполнителем муниципальных услуг. В связи с этим принято решение преобразовать МУП «РКЦ» в общество с ограниченной ответственностью. При этом абсолютным собственником организации остается муниципалитет.

Просмотров:233 Напомним, муниципальное унитарное предприятие «Расчетно-кассовый центр» (МУП «РКЦ») открылось в Норильске в декабре 2014 года. Оно объединяет в себе функции по формированию единого информационного пространства о субъектах рынка жилищно-коммунальных услуг, обеспечивая прозрачность информации о проведенных расчетах. РКЦ выполняет учет граждан, расчет начислений за жилищно-коммунальные услуги, формирует, печатает и доставляет платежные документы, принимает платежи, организует безналичные расчеты.Как сообщил председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, прокуратура Норильска обратила внимание властей на то, что организационная форма «Муниципальное унитарное предприятие» не приемлема для расчетно-кассового центра, поскольку он не является исполнителем муниципальных услуг. В связи с этим принято решение преобразовать МУП «РКЦ» в общество с ограниченной ответственностью. При этом абсолютным собственником организации остается муниципалитет.