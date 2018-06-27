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27 июня 2018, 12:33



27 июня – День молодежи.

«Уважаемые норильчане! Примите поздравления с Днем молодежи! Молодость – особая пора в жизни каждого человека. Это время, когда энергии, сил и эмоций хватает на все: на поиск себя и своей дороги, профессиональный и творческий рост, любовь и дружбу, мечты и идеи. Современная норильская молодежь – наша гордость. А еще мощный интеллектуальный и трудовой ресурс, основа достойного будущего нашего города и региона. О ваших достижениях знает не только Норильск. Победами в грантах, соревнованиях, олимпиадах и конкурсах вы заявляете о себе на самых разных уровнях и еще раз доказываете: наш Норильск – город молодых, инициативных и увлекающихся людей. С праздником, друзья! Верьте в собственные силы, ставьте смелые цели и, несмотря ни на что, достигайте их. Помните: молодость - это состояние души, а значит, продлить ее в силах каждого из нас», - отмечается в праздничном обращении руководителей города.

Просмотров:220 Глава Норильска Ринат Ахметчин и председатель городского Совета депутатов Александр Пестряков поздравили молодых норильчан с праздником.«Уважаемые норильчане! Примите поздравления с Днем молодежи!Молодость – особая пора в жизни каждого человека. Это время, когда энергии, сил и эмоций хватает на все: на поиск себя и своей дороги, профессиональный и творческий рост, любовь и дружбу, мечты и идеи.Современная норильская молодежь – наша гордость. А еще мощный интеллектуальный и трудовой ресурс, основа достойного будущего нашего города и региона. О ваших достижениях знает не только Норильск. Победами в грантах, соревнованиях, олимпиадах и конкурсах вы заявляете о себе на самых разных уровнях и еще раз доказываете: наш Норильск – город молодых, инициативных и увлекающихся людей.С праздником, друзья! Верьте в собственные силы, ставьте смелые цели и, несмотря ни на что, достигайте их. Помните: молодость - это состояние души, а значит, продлить ее в силах каждого из нас», - отмечается в праздничном обращении руководителей города.