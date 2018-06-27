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27 июня 2018, 12:38



Норильчан приглашают на общегородской субботник.

Всего в Центральном районе к санитарной очистке определены 85 участков, в Талнахе – 15, в Кайеркане – 35. В генеральной уборке городской территории может принять участие каждый норильчанин.

Просмотров:176 30 июня представители практически всех организаций муниципалитета и градообразующего предприятия выйдут на уборку улиц, дворов и промплощадок от бытового и производственного мусора.Всего в Центральном районе к санитарной очистке определены 85 участков, в Талнахе – 15, в Кайеркане – 35.В генеральной уборке городской территории может принять участие каждый норильчанин.