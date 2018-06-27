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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:45 В Далдыкане рыба есть. Красноярские ученые гидробиологи проводят исследования самых загрязненных рек Норильска
19:33 «Сурово. Сурмава. И Юдин». Уникальная выставка под таким названием, приурочена к 65-летнему юбилею города, откроется в Норильской художественной галерее 6 июля
19:15 196 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети отремонтируют в Норильске нынешним летом. На выполнение работ порядка 714 миллионов рублей
18:46 В Норильске стали известны оценки ЕГЭ по обществознанию - очередного экзамена по выбору
17:38 К походу готовы. Сегодня на причале АТО ЦАТК спустили на воду новые суда.
16:44 Прокуратура Норильска объявляет бой рекламе интимных услуг.
14:54 В администрации Норильска обсудили реализацию проекта волонтерского антинаркотического движения.
12:47 29 июня в Норильске пройдет традиционный день приема граждан.
12:38 Норильчан приглашают на общегородской субботник.
12:33 27 июня – День молодежи.
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