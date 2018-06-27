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27 июня 2018, 12:47



29 июня в Норильске пройдет традиционный день приема граждан.

Записаться на прием заранее можно по телефону 43-71-42. Отметим, что в этот день пройдет и день бесплатной юридической помощи, принимать юристы будут с 14 до 18 часов в МФЦ.

Просмотров:196 Его проведут руководители администрации города и депутаты Норильского городского Совета. С 12 до 20 часов всех желающих ждут в норильском многофункциональном центре (Нансена, 69), а также в территориальных управлениях Талнаха, Кайеркана и Снежногорска. При себе необходимо иметь паспорт.Записаться на прием заранее можно по телефону 43-71-42.Отметим, что в этот день пройдет и день бесплатной юридической помощи, принимать юристы будут с 14 до 18 часов в МФЦ.