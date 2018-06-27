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27 июня 2018, 14:54

В администрации Норильска обсудили реализацию проекта волонтерского антинаркотического движения.


Состоялось очередное заседание муниципальной антинаркотической комиссии под председательством главы Норильска Рината Ахметчина. Были рассмотрены вопросы по реализации волонтерского движения против наркотиков.
Отдел молодежной политики и управление общего и дошкольного образования продолжают реализацию проекта волонтерского антинаркотического движения «Ровесник – ровеснику». Его цель - саморазвитие и самореализация человека, построение гармоничных отношений с собой и окружающим миром, формирование адекватного отношения к наркотикам, алкоголю и сопутствующих проблем, предотвращение их появления в жизни участников движения и их сверстников.
Набор в группы проекта «Ровесник – ровеснику» в Норильске проводится в начале каждого учебного года. Специалисты заинтересованы в том, чтобы в первую очередь участниками становились подростки, активно не задействованные во внеклассной деятельности, входящие в так называемую группу риска. В течение всего учебного года с учащимися проводятся различные тренинги, направленные на формирование негативного отношения к наркотикам. К окончанию программы проекта формируется группа единомышленников, которые мобильны, компетентны в вопросах профилактики и готовы, как волонтеры, поддержать городские мероприятия по профилактике и здоровому образу жизни.
По мнению специалиста отдела молодежной политики, занимающегося профилактикой наркомании среди школьников и студентов, Елены Слатвицкой, в настоящее время на территории Норильска эффективно действует система первичной профилактики, позволяющая сдерживать распространение наркомании среди населения, и проект «Ровесник – ровеснику» является важнейшей составляющей этой системы.
Отличительной чертой проекта в 2017-2018 году стало участие волонтеров в реализации другой акции - «dance4life». Ее цель - продвижение здорового образа жизни среди молодежи, сохранение ее репродуктивного здоровья, профилактика социально значимых заболеваний и употребления психоактивных веществ. Проект вдохновляет и обучает молодых людей, вовлекает их в активную деятельность по распространению достоверной информации о сохранении здоровья среди сверстников. Проект способствует стабильно низкому темпу роста эпидемии ВИЧ–инфекции среди школьников и студентов, продвижению ценности здорового образа жизни. Основные его участники – молодежь в возрасте 14-19 лет, в том числе волонтеры, а также специалисты службы профилактики наркомании и специалисты образовательных организаций Норильска.
Реализация проекта позволила сформировать в нашем городе команду волонтеров и психологов, способных самостоятельно проводить 4-этапную программу для молодежи, направленную на информирование, обучение, вовлечение в активные действия по профилактике ВИЧ по методике международного проекта dance4life. Норильск стал активным участником российской сети dance4life и получает поддержку от федерального фонда. К участию в проекте было привлечено почти 400 человек.

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