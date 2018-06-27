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27 июня 2018, 14:54



В администрации Норильска обсудили реализацию проекта волонтерского антинаркотического движения.

Отдел молодежной политики и управление общего и дошкольного образования продолжают реализацию проекта волонтерского антинаркотического движения «Ровесник – ровеснику». Его цель - саморазвитие и самореализация человека, построение гармоничных отношений с собой и окружающим миром, формирование адекватного отношения к наркотикам, алкоголю и сопутствующих проблем, предотвращение их появления в жизни участников движения и их сверстников. Набор в группы проекта «Ровесник – ровеснику» в Норильске проводится в начале каждого учебного года. Специалисты заинтересованы в том, чтобы в первую очередь участниками становились подростки, активно не задействованные во внеклассной деятельности, входящие в так называемую группу риска. В течение всего учебного года с учащимися проводятся различные тренинги, направленные на формирование негативного отношения к наркотикам. К окончанию программы проекта формируется группа единомышленников, которые мобильны, компетентны в вопросах профилактики и готовы, как волонтеры, поддержать городские мероприятия по профилактике и здоровому образу жизни. По мнению специалиста отдела молодежной политики, занимающегося профилактикой наркомании среди школьников и студентов, Елены Слатвицкой, в настоящее время на территории Норильска эффективно действует система первичной профилактики, позволяющая сдерживать распространение наркомании среди населения, и проект «Ровесник – ровеснику» является важнейшей составляющей этой системы. Отличительной чертой проекта в 2017-2018 году стало участие волонтеров в реализации другой акции - «dance4life». Ее цель - продвижение здорового образа жизни среди молодежи, сохранение ее репродуктивного здоровья, профилактика социально значимых заболеваний и употребления психоактивных веществ. Проект вдохновляет и обучает молодых людей, вовлекает их в активную деятельность по распространению достоверной информации о сохранении здоровья среди сверстников. Проект способствует стабильно низкому темпу роста эпидемии ВИЧ–инфекции среди школьников и студентов, продвижению ценности здорового образа жизни. Основные его участники – молодежь в возрасте 14-19 лет, в том числе волонтеры, а также специалисты службы профилактики наркомании и специалисты образовательных организаций Норильска. Реализация проекта позволила сформировать в нашем городе команду волонтеров и психологов, способных самостоятельно проводить 4-этапную программу для молодежи, направленную на информирование, обучение, вовлечение в активные действия по профилактике ВИЧ по методике международного проекта dance4life. Норильск стал активным участником российской сети dance4life и получает поддержку от федерального фонда. К участию в проекте было привлечено почти 400 человек.

Просмотров:162 Состоялось очередное заседание муниципальной антинаркотической комиссии под председательством главы Норильска Рината Ахметчина. Были рассмотрены вопросы по реализации волонтерского движения против наркотиков.Отдел молодежной политики и управление общего и дошкольного образования продолжают реализацию проекта волонтерского антинаркотического движения «Ровесник – ровеснику». Его цель - саморазвитие и самореализация человека, построение гармоничных отношений с собой и окружающим миром, формирование адекватного отношения к наркотикам, алкоголю и сопутствующих проблем, предотвращение их появления в жизни участников движения и их сверстников.Набор в группы проекта «Ровесник – ровеснику» в Норильске проводится в начале каждого учебного года. Специалисты заинтересованы в том, чтобы в первую очередь участниками становились подростки, активно не задействованные во внеклассной деятельности, входящие в так называемую группу риска. В течение всего учебного года с учащимися проводятся различные тренинги, направленные на формирование негативного отношения к наркотикам. К окончанию программы проекта формируется группа единомышленников, которые мобильны, компетентны в вопросах профилактики и готовы, как волонтеры, поддержать городские мероприятия по профилактике и здоровому образу жизни.По мнению специалиста отдела молодежной политики, занимающегося профилактикой наркомании среди школьников и студентов, Елены Слатвицкой, в настоящее время на территории Норильска эффективно действует система первичной профилактики, позволяющая сдерживать распространение наркомании среди населения, и проект «Ровесник – ровеснику» является важнейшей составляющей этой системы.Отличительной чертой проекта в 2017-2018 году стало участие волонтеров в реализации другой акции - «dance4life». Ее цель - продвижение здорового образа жизни среди молодежи, сохранение ее репродуктивного здоровья, профилактика социально значимых заболеваний и употребления психоактивных веществ. Проект вдохновляет и обучает молодых людей, вовлекает их в активную деятельность по распространению достоверной информации о сохранении здоровья среди сверстников. Проект способствует стабильно низкому темпу роста эпидемии ВИЧ–инфекции среди школьников и студентов, продвижению ценности здорового образа жизни. Основные его участники – молодежь в возрасте 14-19 лет, в том числе волонтеры, а также специалисты службы профилактики наркомании и специалисты образовательных организаций Норильска.Реализация проекта позволила сформировать в нашем городе команду волонтеров и психологов, способных самостоятельно проводить 4-этапную программу для молодежи, направленную на информирование, обучение, вовлечение в активные действия по профилактике ВИЧ по методике международного проекта dance4life. Норильск стал активным участником российской сети dance4life и получает поддержку от федерального фонда. К участию в проекте было привлечено почти 400 человек.