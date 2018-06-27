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27 июня 2018, 16:44



Прокуратура Норильска объявляет бой рекламе интимных услуг.

Главная ценность общества – здоровая семья и воспитание здорового поколения. Засилье же рекламы сомнительного характера в местных газетах – вещь недопустимая, заявил прокурор и отметил, что повышению моральных устоев в обществе они точно не способствуют. Хаваж Гутаев привел статьи из федерального закона о рекламе, Кодекса административных правонарушений и Уголовного кодекса, согласно которым реклама проституции запрещена законом. «То, что некоторые газеты пытаются завуалировать интимные услуги под красноречивыми слоганами и яркими говорящими картинками, их не спасет», - отметил прокурор. Уже со следующей недели сотрудники ведомства начнут мониторинг газет. По результатам проверок к нарушителям законодательства будут применяться самые жесткие меры прокурорского реагирования. Подобную работу проводят и сотрудники полиции, отметил Хаваж Гутаев. Так, по данным ОМВД РФ по г. Норильску в текущем году зарегистрировано 34 нарушения, большая часть которых была выявлена именно при проверке сомнительных объявлений. К слову, на приглашение прокурора откликнулись не все печатные СМИ, рекламирующие «досуг 24 часа». Но, как отметил Хаваж Гутаев, уведомления о необходимости соблюдать закон они получат в письменном виде. А дальше – проверка покажет.

Просмотров:155 Сегодня в Норильске состоялось совещание и. о. прокурора города Хаважа Гутаева с руководителями рекламно-ниформационных газет, распространяемых бесплатно.Главная ценность общества – здоровая семья и воспитание здорового поколения. Засилье же рекламы сомнительного характера в местных газетах – вещь недопустимая, заявил прокурор и отметил, что повышению моральных устоев в обществе они точно не способствуют.Хаваж Гутаев привел статьи из федерального закона о рекламе, Кодекса административных правонарушений и Уголовного кодекса, согласно которым реклама проституции запрещена законом.«То, что некоторые газеты пытаются завуалировать интимные услуги под красноречивыми слоганами и яркими говорящими картинками, их не спасет», - отметил прокурор.Уже со следующей недели сотрудники ведомства начнут мониторинг газет. По результатам проверок к нарушителям законодательства будут применяться самые жесткие меры прокурорского реагирования.Подобную работу проводят и сотрудники полиции, отметил Хаваж Гутаев. Так, по данным ОМВД РФ по г. Норильску в текущем году зарегистрировано 34 нарушения, большая часть которых была выявлена именно при проверке сомнительных объявлений.К слову, на приглашение прокурора откликнулись не все печатные СМИ, рекламирующие «досуг 24 часа». Но, как отметил Хаваж Гутаев, уведомления о необходимости соблюдать закон они получат в письменном виде. А дальше – проверка покажет.