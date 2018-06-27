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27 июня 2018, 17:38



К походу готовы. Сегодня на причале АТО ЦАТК спустили на воду новые суда.

По словам начальника участка эксплуатации водного транспорта ЦАТК Вячеслава Урванцева, за последние два года это уже вторая партия новых КС-162 - в прошлом году на воду было спущено также два катера. - Они успели себя хорошо зарекомендовать. Сегодня мы уже полностью готовы к работе, и как только нам дадут отмашку, начнем осуществлять рейсы. Нет у нас проблем и со специалистами, которые способны обслуживать суда, - сказал Вячеслав Урванцев. Отметим, до этого года суда были закреплены за разными предприятиями «Норникеля». 6 июня 2018 года директор Заполярного филиала подписал документ о создании единого участка эксплуатации всего водного транспорта на базе ЦАТК. С учетом новых приобретений отряд судов участка насчитывает 15 единиц – как регистровых, так и маломерных.

Просмотров:113 Два пассажирских водометных катера КС-162 произведены на Костромском судомеханическом заводе. Они радикально отличаются от привычных уже «Луча» и «Зари» - при длине в 21,45 м и ширине 3,25 м новые суда более скоростные (44 км/ч) и вместительные (44 пассажира и три члена экипажа). КС-162 оснащен двумя двигателями по 314 л. с. каждый, что уменьшает расход топлива примерно в два раза, отличается современным дизайном, уютным, комфортным салоном, хорошей обзорностью. Немаловажным достоинством катера считается и пульт управления, оснащенный всеми современными средствами навигации и связи.По словам начальника участка эксплуатации водного транспорта ЦАТК Вячеслава Урванцева, за последние два года это уже вторая партия новых КС-162 - в прошлом году на воду было спущено также два катера.- Они успели себя хорошо зарекомендовать. Сегодня мы уже полностью готовы к работе, и как только нам дадут отмашку, начнем осуществлять рейсы. Нет у нас проблем и со специалистами, которые способны обслуживать суда, - сказал Вячеслав Урванцев.Отметим, до этого года суда были закреплены за разными предприятиями «Норникеля». 6 июня 2018 года директор Заполярного филиала подписал документ о создании единого участка эксплуатации всего водного транспорта на базе ЦАТК.С учетом новых приобретений отряд судов участка насчитывает 15 единиц – как регистровых, так и маломерных.