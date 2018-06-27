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27 июня 2018, 18:46



В Норильске стали известны оценки ЕГЭ по обществознанию - очередного экзамена по выбору

По данным специалистов норильского управления образования, 100 баллов по обществознанию, к сожалению, у нас не набрал никто. 80 и более баллов получили 15 выпускников. Напомним, в современной системе существуют минимальный балл, дающий право на получение аттестата; минимальный балл, позволяющий подать документы в вуз, а также минимальный балл, достаточный для реального поступления на бюджет по конкретной специальности в определенном университете России. Естественно, что эти цифры существенно отличаются. ЕГЭ по обществознанию оценивается по сто балльной системе. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, это - 42 балла. В Норильске этот порог не преодолели 30 выпускников. Пересдача предметов по выбору в текущем году не предусмотрена, она возможна лишь в следующем году. На сегодняшний день 11-тиклассники и их родители в ожидании оценок по физике, которую выпускники сдавали 20 июня. Официально итоги ЕГЭ по этому предмету появятся не ранее 1-го июля.

Просмотров:77 Этот предмет в Большом Норильске сдавали 629 одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет.По данным специалистов норильского управления образования, 100 баллов по обществознанию, к сожалению, у нас не набрал никто. 80 и более баллов получили 15 выпускников.Напомним, в современной системе существуют минимальный балл, дающий право на получение аттестата; минимальный балл, позволяющий подать документы в вуз, а также минимальный балл, достаточный для реального поступления на бюджет по конкретной специальности в определенном университете России. Естественно, что эти цифры существенно отличаются.ЕГЭ по обществознанию оценивается по сто балльной системе. Результаты ГИА признаются удовлетворительными, если выпускник набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором, это - 42 балла. В Норильске этот порог не преодолели 30 выпускников. Пересдача предметов по выбору в текущем году не предусмотрена, она возможна лишь в следующем году.На сегодняшний день 11-тиклассники и их родители в ожидании оценок по физике, которую выпускники сдавали 20 июня. Официально итоги ЕГЭ по этому предмету появятся не ранее 1-го июля.