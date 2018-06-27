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27 июня 2018, 19:15



196 тысяч квадратных метров улично-дорожной сети отремонтируют в Норильске нынешним летом. На выполнение работ порядка 714 миллионов рублей

Как отметил начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор» Сергей Бойцов, муниципальный контракт на ремонт автодороги Норильск – Талнах стоимостью более 814 млн рублей, заключен на три года. Отреставрировать планируется в общей сложности 19 км дороги. К выполнению контракта приступили в 2017 году. В летний период был отремонтирован участок в шесть километров от моста до поворота на Талнахскую объездную дорогу. В текущем году планируется пройти еще девять км - от моста через реку Норильская до ГРС. Проект примечателен тем, что кроме непосредственно ремонта дорожного полотна, ведется исправление профиля дороги, то есть, где необходимо увеличиваются обочины, приводятся к нормативным требованиям автобусные остановки, устанавливаются новые дорожные знаки. Реверсивным движением, организованным на время ремонтных работ, в этом году будут управлять по-другому. «В прошлом году мы использовали светофоры для регулировки движения транспорта, но водители в большинстве случаев игнорировали сигналы светофора, торопились проехать, в итоге создавались аварийные ситуации и время простоя в пробках увеличивалось в разы. - объясняет Сергей Бойцов. - Было очень много жалоб. В этом году светофоры заменили регулировщики с рациями, которые стоят друг от друга на расстоянии 400 метров. Так, пропуская со своей стороны последнюю машину, регулировщик номер один сообщает ее номер своему коллеге. Тот, дождавшись проезда указанной машины, открывает движение со своей стороны. Машины пропускаются по мере накопления транспорта. Пока жалобы на пробки на автодороге Норильск - Талнах не поступали. И в течение суток при благоприятной погоде удается отремонтировать 400 метров одной дорожной полосы». В стадии заключения находится контракт на Юго-Западную объездную дорогу. Там, в районе ПЕСХ необходимо отремонтировать участок протяженностью один километр. Немало работы предстоит на улично-дорожной сети. Планируется провести ремонтные работы на улицах Бегичева, Лауреатов и Озерная. Объем ремонтных работ приличный и дорожники торопятся. Мало того, что из-за позднего таяния снега подготовительные работы начали на десять дней позже запланированной даты, то есть, с 1 июня (в 2017 году они уже вовсю велись с 20-х числе мая) так еще и погода в последнее время не радует. Поэтому ремонт улично-дорожной сети ведется в две смены. Пока дорожным службам удается от графика не отставать. Напоминаем, узнать о том, где в настоящий момент проводятся ремонтные работы можно по справке-автомат 400-700. Так же горожане могут отправить письмо с сообщением о дорожных проблемах на адрес электронной почты: norautodor.ok@mail.ru

Просмотров:72 На сегодняшний день уложено порядка 22 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия: на улицах Новая и Энтузиастов в районе Талнах, а также на автодороге Норильск - Алыкель. Выполняет ремонты ООО «Илан-Норильск». Подготовительные работы сейчас работы ведутся одновременно на нескольких участках: на автодороге Норильск – Алыкель и на подъезде к Оганеру. А два дорожных комплекса, состоящих из укладчика и катков, укладывают новое покрытие на Талнахской объездной дороге и на автодороге Норильск – Талнах.Как отметил начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор» Сергей Бойцов, муниципальный контракт на ремонт автодороги Норильск – Талнах стоимостью более 814 млн рублей, заключен на три года. Отреставрировать планируется в общей сложности 19 км дороги.К выполнению контракта приступили в 2017 году. В летний период был отремонтирован участок в шесть километров от моста до поворота на Талнахскую объездную дорогу. В текущем году планируется пройти еще девять км - от моста через реку Норильская до ГРС.Проект примечателен тем, что кроме непосредственно ремонта дорожного полотна, ведется исправление профиля дороги, то есть, где необходимо увеличиваются обочины, приводятся к нормативным требованиям автобусные остановки, устанавливаются новые дорожные знаки.Реверсивным движением, организованным на время ремонтных работ, в этом году будут управлять по-другому.«В прошлом году мы использовали светофоры для регулировки движения транспорта, но водители в большинстве случаев игнорировали сигналы светофора, торопились проехать, в итоге создавались аварийные ситуации и время простоя в пробках увеличивалось в разы. - объясняет Сергей Бойцов. - Было очень много жалоб. В этом году светофоры заменили регулировщики с рациями, которые стоят друг от друга на расстоянии 400 метров. Так, пропуская со своей стороны последнюю машину, регулировщик номер один сообщает ее номер своему коллеге. Тот, дождавшись проезда указанной машины, открывает движение со своей стороны. Машины пропускаются по мере накопления транспорта. Пока жалобы на пробки на автодороге Норильск - Талнах не поступали. И в течение суток при благоприятной погоде удается отремонтировать 400 метров одной дорожной полосы».В стадии заключения находится контракт на Юго-Западную объездную дорогу. Там, в районе ПЕСХ необходимо отремонтировать участок протяженностью один километр. Немало работы предстоит на улично-дорожной сети. Планируется провести ремонтные работы на улицах Бегичева, Лауреатов и Озерная.Объем ремонтных работ приличный и дорожники торопятся. Мало того, что из-за позднего таяния снега подготовительные работы начали на десять дней позже запланированной даты, то есть, с 1 июня (в 2017 году они уже вовсю велись с 20-х числе мая) так еще и погода в последнее время не радует. Поэтому ремонт улично-дорожной сети ведется в две смены. Пока дорожным службам удается от графика не отставать.Напоминаем, узнать о том, где в настоящий момент проводятся ремонтные работы можно по справке-автомат 400-700. Так же горожане могут отправить письмо с сообщением о дорожных проблемах на адрес электронной почты: norautodor.ok@mail.ru