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27 июня 2018, 19:33



«Сурово. Сурмава. И Юдин». Уникальная выставка под таким названием, приуроченная к 65-летнему юбилею города, откроется в Норильской художественной галерее 6 июля.

Однако эскизы панно, переданные вдовой художника Верой Сурмава говорят о том, что Ладо Сурмава является одним из авторов эскизов как минимум трех мозаичных панно с улицы Комсомольской. Также в пользу авторства Ладо Сурмавы и Николая Лоя говорит и публикация в газете «Заполярная правда» от 26 октября 1976 года: «Краевой художественный совет принял новую работу норильских художников Лоя и Сурмавы - три монумента мозаичных панно на улице Комсомольской. Это «Космос», «Строители» и «Спорт». Площадь каждого панно около 130 квадратных метров. Выполнены они из яркой мозаичной глазурированной плитки. Четыре месяца длилась эскизная разработка. 15 июня художники приступили к исполнению в натуре своего замысла. Город навечно получил хороший подарок». Сейчас две из пяти мозаик утрачены, а оставшиеся нуждаются в восстановлении, так как деформировалась сетка, на которую крепилась мозаика, и происходит осыпание ее разноцветных фрагментов. Параллельно с открытием выставки «Сурово. Сурмава. И Юдин» в Норильской художественной галерее, на улице Комсомольской начинается реконструкция уцелевших панно. Отреставрировать планируется три сохранившиеся мозаики. Первым станет панно «Космонавты». Главным аргументом в пользу реконструкции панно стал подлинный эскиз этой мозаики Ладо Сурмавы, найденный в музейной коллекции. Он позволит полностью восстановить утраченные части композиции. Реконструировать мозаику будет Павел Юдин, художник, представляющий кафедру монументальной живописи Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова и ученик Андрея Орловского, занимавшегося оформлением станций московского метро. Мозаика будет восстанавливаться при поддержке компании «Норильский никель» по авторской методике средствами фасадной росписи. Часть технологии будет представлена зрителям выставки в виде фрагмента эскиз-проекта произведения в натуральную величину.

Просмотров:291 Содержание выставки можно охарактеризовать как историю мозаичных панно на домах по улице Комсомольской с продолжением. В основу экспозиции легли фотографии, документы, наброски гобеленов, чеканок по металлу и эскизы панно, обнаруженные специалистами норильского музея. Эти находки стали настоящим открытием, так как долгое время считалось, что авторами эскизов мозаичных панно являются Николай Лой, Геннадий Никифоров, Павел Краснояров.Однако эскизы панно, переданные вдовой художника Верой Сурмава говорят о том, что Ладо Сурмава является одним из авторов эскизов как минимум трех мозаичных панно с улицы Комсомольской. Также в пользу авторства Ладо Сурмавы и Николая Лоя говорит и публикация в газете «Заполярная правда» от 26 октября 1976 года: «Краевой художественный совет принял новую работу норильских художников Лоя и Сурмавы - три монумента мозаичных панно на улице Комсомольской. Это «Космос», «Строители» и «Спорт». Площадь каждого панно около 130 квадратных метров. Выполнены они из яркой мозаичной глазурированной плитки. Четыре месяца длилась эскизная разработка. 15 июня художники приступили к исполнению в натуре своего замысла. Город навечно получил хороший подарок».Сейчас две из пяти мозаик утрачены, а оставшиеся нуждаются в восстановлении, так как деформировалась сетка, на которую крепилась мозаика, и происходит осыпание ее разноцветных фрагментов.Параллельно с открытием выставки «Сурово. Сурмава. И Юдин» в Норильской художественной галерее, на улице Комсомольской начинается реконструкция уцелевших панно. Отреставрировать планируется три сохранившиеся мозаики. Первым станет панно «Космонавты». Главным аргументом в пользу реконструкции панно стал подлинный эскиз этой мозаики Ладо Сурмавы, найденный в музейной коллекции. Он позволит полностью восстановить утраченные части композиции.Реконструировать мозаику будет Павел Юдин, художник, представляющий кафедру монументальной живописи Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова и ученик Андрея Орловского, занимавшегося оформлением станций московского метро. Мозаика будет восстанавливаться при поддержке компании «Норильский никель» по авторской методике средствами фасадной росписи. Часть технологии будет представлена зрителям выставки в виде фрагмента эскиз-проекта произведения в натуральную величину.