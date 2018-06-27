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27 июня 2018, 19:45



В Далдыкане рыба есть. Красноярские ученые-гидробиологи проводят исследования самых загрязненных рек Норильска.

По приглашению «Норникеля» гидробиологи Дмитрий Криволуцкий и Алексей Клундук проводят мониторинговые исследования двух рек, находящихся в промзоне - Амбарки и Далдыкана. Точки сбора биоматериала - станции - разбросаны по рекам в их верхнем, среднем и нижнем течении. На научно-исследовательская работа рассчитана на три года: с 2017 по 2019. Каждый год проводится три выезда - весенний, летний и осенний. Сейчас, в июне идет выезд весенний. Снаряжение гидробиологов состоит из большого ассортимента разнообразных приспособлений. То, что обыватель назвал бы просто сачками - на самом деле скребки, начерпатели, оцеживающие устройства и сети. Ученые ведут отбор гидробиологических проб живых организмов на реке Далдыкан. «Здесь в верховьях Далдыкана с помощью этих приспособлений мы отбираем пробы всех живых организмов, обитающих и в толще воды, и на дне водоема, и обрастающих на грунте. Среди наших образцов можно выделить бентос, то есть личинки всевозможных насекомых, живущих на дне, например, комаров и ручейников. С донных камней мы смыли организмы фитоперифитона - так называемых обрастателей. Из толщи воды оцедили организмы зоопланктона, взяли пробы на фитопланктон. В верховьях реки слишком мелко и глубина потока не позволяет нам ловить рыбу. Но скоро мы выедем в нижнее течение, где и будем ставить сети на рыбу. С собой в Красноярск заберем пробы - чешую, внутренние органы. Анализ образцов мы будем проводить в нашем НИИ, но уже сейчас я невооруженным глазом вижу, что живые организмы в реке есть. А по опыту исследований прошлого года можно сказать, что есть и рыба. Так несколько видов рыбы, включая ценных чира и хариуса, мы зафиксировали в реке Амбарной. Но при этом нельзя отрицать, что промышленное воздействие заметно затронуло эти реки», - рассказал Дмитрий Криволуцкий, руководитель исследований. В этом году гидробиологов НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов ожидает работа и в Дудинке: гидробиоресурсы низовьев Енисея изучаются в рамках госзадания института. А результаты исследований норильских рек Амбарной и Далдыкана станут известны лишь в 2019 году - после окончания трехлетнего периода мониторинга.

Просмотров:312 В Норильске работают ученые из красноярского НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов. Уже второй год они ведут мониторинг гидробиоресурсов в тех реках Норильска, которые больше других подвержены антропогенной нагрузке.По приглашению «Норникеля» гидробиологи Дмитрий Криволуцкий и Алексей Клундук проводят мониторинговые исследования двух рек, находящихся в промзоне - Амбарки и Далдыкана. Точки сбора биоматериала - станции - разбросаны по рекам в их верхнем, среднем и нижнем течении. На научно-исследовательская работа рассчитана на три года: с 2017 по 2019. Каждый год проводится три выезда - весенний, летний и осенний. Сейчас, в июне идет выезд весенний.Снаряжение гидробиологов состоит из большого ассортимента разнообразных приспособлений. То, что обыватель назвал бы просто сачками - на самом деле скребки, начерпатели, оцеживающие устройства и сети. Ученые ведут отбор гидробиологических проб живых организмов на реке Далдыкан.«Здесь в верховьях Далдыкана с помощью этих приспособлений мы отбираем пробы всех живых организмов, обитающих и в толще воды, и на дне водоема, и обрастающих на грунте. Среди наших образцов можно выделить бентос, то есть личинки всевозможных насекомых, живущих на дне, например, комаров и ручейников. С донных камней мы смыли организмы фитоперифитона - так называемых обрастателей. Из толщи воды оцедили организмы зоопланктона, взяли пробы на фитопланктон. В верховьях реки слишком мелко и глубина потока не позволяет нам ловить рыбу. Но скоро мы выедем в нижнее течение, где и будем ставить сети на рыбу. С собой в Красноярск заберем пробы - чешую, внутренние органы. Анализ образцов мы будем проводить в нашем НИИ, но уже сейчас я невооруженным глазом вижу, что живые организмы в реке есть. А по опыту исследований прошлого года можно сказать, что есть и рыба. Так несколько видов рыбы, включая ценных чира и хариуса, мы зафиксировали в реке Амбарной. Но при этом нельзя отрицать, что промышленное воздействие заметно затронуло эти реки», - рассказал Дмитрий Криволуцкий, руководитель исследований.В этом году гидробиологов НИИ экологии рыбохозяйственных водоемов ожидает работа и в Дудинке: гидробиоресурсы низовьев Енисея изучаются в рамках госзадания института. А результаты исследований норильских рек Амбарной и Далдыкана станут известны лишь в 2019 году - после окончания трехлетнего периода мониторинга.