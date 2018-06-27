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27 июня 2018, 20:15



Ремонт взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска ведется по графику.

Работы по реконструкции осуществляются в условиях действующего аэропорта. По состоянию на 26.06.2018 ведутся работы по устройству армобетонных покрытий ИВПП на двух участках. Также активно движется работа на перроне. Сейчас там снимают старое покрытие, выравнивают поверхность щебнем и укладывают армобетонное покрытие. А на участке ГРМ завершаются земляные работы (устройство насыпи из скального грунта с планировкой площади насыпи и откосов, устройство верхнего слоя насыпи из песчано-гравийной смеси с планировкой площади насыпи и откосов). Подходят к завершению также земляные работы патрульной автодороги (устройство теплоизолирующего слоя с устройством насыпи из скального грунта); и устройство дорожной одежды патрульной автодороги (устройство основания из песчано-гравийной смеси). Песок и щебень для обеспечения работ строительного сезона 2018 года поставлены на объект в полном объеме. Работы ведутся без отставания от графика. В целом на двух объектах реконструкции задействовано 390 человек и 165 ед. техники. Напомним, государственный заказчик проекта (федеральная часть) - Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчик-застройщик по объекту - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)». Источник: aviaport.ru

Просмотров:299 Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры в аэропорту Норильск ведется в рамках реализации проектов «Реконструкция аэропортового комплекса «Алыкель» и «Реконструкция объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта «Алыкель» и продолжаются уже третий летний сезон. Нынешний этап – завершающий.Работы по реконструкции осуществляются в условиях действующего аэропорта.По состоянию на 26.06.2018 ведутся работы по устройству армобетонных покрытий ИВПП на двух участках. Также активно движется работа на перроне. Сейчас там снимают старое покрытие, выравнивают поверхность щебнем и укладывают армобетонное покрытие.А на участке ГРМ завершаются земляные работы (устройство насыпи из скального грунта с планировкой площади насыпи и откосов, устройство верхнего слоя насыпи из песчано-гравийной смеси с планировкой площади насыпи и откосов). Подходят к завершению также земляные работы патрульной автодороги (устройство теплоизолирующего слоя с устройством насыпи из скального грунта); и устройство дорожной одежды патрульной автодороги (устройство основания из песчано-гравийной смеси).Песок и щебень для обеспечения работ строительного сезона 2018 года поставлены на объект в полном объеме. Работы ведутся без отставания от графика.В целом на двух объектах реконструкции задействовано 390 человек и 165 ед. техники.Напомним, государственный заказчик проекта (федеральная часть) - Федеральное агентство воздушного транспорта, заказчик-застройщик по объекту - ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».Источник: aviaport.ru