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27 июня 2018, 20:34



Норильский пенсионер, убивший свою жену, проведет за решеткой 11 лет.

Суд апелляционной инстанции признал законным, обоснованным и справедливым приговор 60-летнему жителю Норильска, который зарезал супругу в подъезде жилого дома. Согласно материалам уголовного дела, ранее не судимый, находящийся на пенсии мужчина злоупотреблял спиртными напитками и в состоянии опьянения становился агрессивным. Он стал поднимать руку на жену и угрожал ей убийством. Женщину же окружающие характеризовали как спокойную, очень добрую, жизнерадостную и общительную. Несмотря на пенсионный возраст, она продолжала работать. Взрослый сын, проживавший отдельно, не выдержав такого отношения отца к матери, забрал ее жить к себе. Не успокоившись, пожилой супруг в течение нескольких месяцев приходил к ним в нетрезвом состоянии, устраивал скандалы и грозил убить обоих. Также он часто звонил супруге, нецензурно оскорблял ее и постоянно требовал, чтобы она вернулась к нему. А в сентябре 2017 года, днем, пьяный пенсионер дождался возвращения супруги с работы в дом сына на ул. Надеждинской и около входной двери подъезда нанес ей семь ударов ножом в область груди и живота. Услышав сильный женский крик, соседи вышли в подъезд, где увидели лежащую на полу женщину и уходящего от нее мужчину. В этот же день полицейские опросили вернувшегося с работы сына убитой, который опознал нож отца, а также сказал, что «сегодня у мамы день рождения». В ходе судебного разбирательства подсудимый признал себя виновным частично, подтвердив факт нанесения ножевых ранений, но заявил, что убивать ее не собирался. Норильский городской суд квалифицировал совершенное им преступление как убийство и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Просмотров:436 Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор пенсионеру из Норильска, совершившему убийство жены, сообщается на сайте красноярского краевого суда.Суд апелляционной инстанции признал законным, обоснованным и справедливым приговор 60-летнему жителю Норильска, который зарезал супругу в подъезде жилого дома.Согласно материалам уголовного дела, ранее не судимый, находящийся на пенсии мужчина злоупотреблял спиртными напитками и в состоянии опьянения становился агрессивным. Он стал поднимать руку на жену и угрожал ей убийством. Женщину же окружающие характеризовали как спокойную, очень добрую, жизнерадостную и общительную. Несмотря на пенсионный возраст, она продолжала работать.Взрослый сын, проживавший отдельно, не выдержав такого отношения отца к матери, забрал ее жить к себе. Не успокоившись, пожилой супруг в течение нескольких месяцев приходил к ним в нетрезвом состоянии, устраивал скандалы и грозил убить обоих. Также он часто звонил супруге, нецензурно оскорблял ее и постоянно требовал, чтобы она вернулась к нему. А в сентябре 2017 года, днем, пьяный пенсионер дождался возвращения супруги с работы в дом сына на ул. Надеждинской и около входной двери подъезда нанес ей семь ударов ножом в область груди и живота. Услышав сильный женский крик, соседи вышли в подъезд, где увидели лежащую на полу женщину и уходящего от нее мужчину. В этот же день полицейские опросили вернувшегося с работы сына убитой, который опознал нож отца, а также сказал, что «сегодня у мамы день рождения».В ходе судебного разбирательства подсудимый признал себя виновным частично, подтвердив факт нанесения ножевых ранений, но заявил, что убивать ее не собирался.Норильский городской суд квалифицировал совершенное им преступление как убийство и назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, говорится в сообщении.