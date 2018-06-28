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28 июня 2018, 11:40

Николай Поппель стал почетным гражданином города Норильска.


Решение о присвоении почетного звания бывшему заместителю директора Норильского комбината принято наградной комиссией города и утверждено на сессии городского Совета депутатов.
Николай Викторович Поппель родился 14 апреля 1934 года в Казахстане. Окончил Карагандинский политехнический институт по специальности «горный инженер». Трудовую деятельность начал в Карагандинском строительном шахтопроходческом управлении треста «Шахтспецстрой», где прошел путь от горного мастера до главного инженера управления, а в мае 1969 года был назначен начальником Норильского СШУ треста «Шахтспецстрой» Минмонтажспецстроя СССР.
Николай Викторович, обладая большим опытом проходки вертикальных стволов, большими организаторскими способностями, сумел за короткий срок сформировать коллектив управления, укомплектовать его высококвалифицированными бригадирами, проходчиками, инженерно-техническими работниками, которые в кратчайшие сроки с высокими темпами обеспечили проходку трех стволов рудника «Комсомольский» и девяти стволов рудника «Октябрьский».
В 1974 году было начато строительство еще одного рудника с шестью стволами глубиной 1600 метров, и в этом же году Норильскому управлению «Шахтспецстрой» поручили организовать проходку вертикальных стволов на руднике «Интернациональный» объединения «Якуталмаз». При непосредственном участии Поппеля в Мирном был создан горный цех, который в сложных гидрогеологических условиях обеспечил проходку стволов специальным способом.
В апреле 1976 года Николай Викторович был назначен на должность заместителя директора Норильского комбината по капитальному строительству. В этой должности он проработал до мая 1984 года.
Поппель, являясь руководителем строительного комплекса комбината, внес большой вклад в его развитие. В годы его руководства создавался новый комбинат с мощной рудной базой на Талнахе, строились Надеждинский металлургический завод и Талнахская обогатительная фабрика, реконструировались действующие никелевый и медный заводы, большого размаха достигло жилищное строительство. Николай Викторович уделял постоянное внимание развитию строительного комплекса НГМК, много сделал для укрепления его базы и собственных мощностей стройиндустрии. При его непосредственном руководстве были построены и введены в действие два завода крупнопанельного домостроения мощностью 150 тыс. кв. метров в год, благодаря чему в Норильске ежегодно вводилось более 200 тыс. кв. метров жилья, что почти в два раза превышало средние показатели в стране в расчете на одного жителя. Были построены и введены в строй завод минераловатных изделий и цех легких ограждающих конструкций, что позволило в кратчайшие сроки построить вторую очередь Надеждинского металлургического завода и многие объекты рудной базы, металлургии и обогащения комбината.
Большое внимание Поппель уделял укреплению собственной базы строителей комбината и субподрядных организаций. Строительный комплекс комбината в эти годы ежегодно осваивал более 600 млн рублей капитальных вложений, а в 1981 году, в год пуска Талнахской обогатительной фабрики и второй очереди Надеждинского металлургического завода, – около 1 млрд рублей.
В 1984 году Поппель был переведен в Академию наук СССР в качестве заместителя президента академии по строительству, а в 1988-м возглавил объединение «Союзцветметшахтстрой» Минцветмета СССР.
После расформирования Минцветмета СССР он некоторое время проработал в Союзе архитекторов СССР, вернулся в Норильск, а затем в головной офис ОАО «ГМК «Норильский никель», где его богатые знания и практический многолетний опыт в области капитального строительства были востребованы в новых условиях.
За большой вклад в строительство комбината Николай Викторович был награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени. Он является ветераном труда Российской Федерации и Норильского комбината.

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